Le néo-bonapartisme, une idée novatrice ?

Le néo-bonapartisme, un terme qui peut susciter rires et moqueries, qui semble cantonné à une période historique révolue. Une idée perçue comme arriérée et incompatible avec l’économie moderne. Pourtant, il est réaliste de penser que certains aspects peuvent servir aux problématiques actuelles tant sur le plan économique que politique. Explications.

Le Premier Empire, symbole de prospérité et grandeur, résonne comme une période de création où les vestiges rythment encore notre quotidien. L’Empereur Napoléon Ier bouleverse l’Histoire du pays via sa doctrine, le bonapartisme. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Au sens strict, le bonapartisme vise à établir un régime républicain impérial en France à la tête duquel serait placé un membre de la famille de Napoléon Bonaparte. Un régime dont l’Etat National est à exécutif fort et centralisé mais d'essence républicaine et assis sur la consultation régulière du peuple par le biais de plébiscites. Il repose sur la fusion des élites et l'adhésion populaire.

Un système politique astucieux qui est déjà utilisé par certains pays pour traiter différents sujets de sociétés. Dernièrement, les suisses se sont prononcés sur le revenu universel le 5 juin 2016 pour finalement le refuser à 76.9%. Un exemple de plébiscite dans lequel le peuple s’exprime et relègue ses intentions aux élites. Une belle démonstration de démocratie participative. L’exécutif peut aisément consulter le peuple pour déterminer les orientations de sociétés voulues. Une solution qui aurait ses mérites en France à l’heure actuelle, où plus de consultations pourraient restaurer le lien de confiance entre politiques et contribuables. Des plébiscites qui restaureront la confiance en somme, en veillant toutefois à la nature des questions posées.

Sur le plan des libertés, le Premier Empire connu plusieurs phases. La liberté de la presse fût dans un premier temps contrôlée (en glorifiant notamment les victoires sur les champs de batailles) mais qui devint totale durant les Cent-Jours étant donné la montée en puissance des caricatures impériales. La défense de la liberté de la presse dans un moment d’exaspération du peuple pour mieux cerner ses inquiétudes. Une solution efficace, qui brise la tentation de vouloir restreindre les libertés en périodes de crises. En France, suite aux attentats de Charlie Hebdo et du 13 Novembre 2015, une censure implicite s’est lentement installée en laissant de côté les sujets sensibles tels que la place de l’Islam en France. Pourquoi ne pas briser les tabous en instaurant une liberté de la presse totale où l’Etat ne la contrôle plus ? Les divers points de vue renforceront les références patriotiques et fédéreront les différents courants politiques.

Par conséquent, le clivage gauche/droite tend à se réduire tant les techniques de gouvernances s’adaptent aux circonstances et en fonction des évènements. Juste après la première abdication de Napoléon Ier en 1814, lorsque la France est occupée par les armées de la Coalition, l’émergence du courant Le Vol de l’Aigle (qui dure jusqu’à la fin des Cents-Jours), fait basculer le bonapartisme à gauche ce dont témoignera sous la Restauration l’alliance objective entre libéraux et bonapartistes. Sous Napoléon III, le mouvement bonapartiste se scinda en deux groupes principaux : le bonapartisme « rouge » des jérômistes ou plébiscitaires, à vocation radicale, plus proche de l'extrême-gauche bourgeoise et anticléricale ; le bonapartisme des victoriens ou impérialistes, soutenu par les notables et les députés du parti, plus proche des idées sociales et modérées de L’Empereur. Bien qui divergent sur certains point, une unité nationale demeure grâce au pragmatisme militaire, aussi bien durant le Premier que le Second Empire. Si l’idée du bonapartisme permet une telle cohésion, c’est grâce à l’application du pragmatisme militaire à la politique, permettant de rendre prioritaire les sujets et réformes importantes tout en consultant le peuple.

Un modèle politique qui a permis des succès économiques, surtout sous le Second Empire. Toutefois, rendons à César ce qui lui appartient : la première idée novatrice est la création de la Banque de France le 18 janvier 1800 par Napoléon Bonaparte, alors qu’il est Premier Consul. Une nouveauté qui permettra surtout aux français de prendre confiance dans les billets de banque et d’échanger leurs métaux précieux contre la nouvelle monnaie. L’une des bases de la société d’aujourd’hui. Sous Napoléon III, l’intervention de l’Etat permet de favoriser le développement des secteurs clefs d’intérêt général. Le 4 mai 1864, la Société Générale voit le jour dont la création a pour objectif d’encourager le développement du commerce et de l’industrie en France. L’un des premiers financements de taille fût la Compagnie générale des eaux. Une intervention de l’Etat qui se limite à un secteur d’intérêt général favorisant le développement des conditions de vie des français. Un interventionnisme qui pourrait porter ses fruits aujourd’hui où le recentrage de l’Etat sur ses fonctions régaliennes fait débat.

Le bonapartisme, en somme, permet de concilier libéraux et étatistes, dans un modèle où l’intérêt général prime. Une solution dont les élites politiques pourrait s’inspirer aujourd’hui pour enrayer la politique politicienne qui fait couler tant d’encre.