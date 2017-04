Le Pen et le FN contre la sortie de l’Euro et de l’Union Européenne, pour l’austérité et l’ultra libéralisme

@zygzornifle

Ils servent ... certains intérêts. Mais pas ce à quoi ils prétendent...





Tout au contraire, le FN sert avant tout d’épouvantail pour celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui veulent sortir de l’Euro et de l’UE/

La doxa européiste leur rétorque pa ce sophisme : « vouloir sortir de l’Euro / de l’UE, c’est être pour le FN », donc « , comme vous êtes à gauche ( ou pas à l’extrême-droite) vous devez accepter, de gré ou de force, l’UE, l’Euro et l’OTAN. »





C’est comme en 2005 : on nous rebattait du De Villiers, comme si le NON était de droite et ringard.

Mais quand on voit les Barroso, les Juncker et toute la clique à la tête de l’UE, on se demande qui est ringard et réac’.

( ce qui explique aussi le « relookage » du FN, pour se démarquer de ces vieux réac’s dont le portrait n’a rien à voir avec celui de cette Europe du Travail....et du chômage.)