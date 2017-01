Le PS poursuit sa droitisation

@eric

Le sionisme au sens large est d’abord une forme d’impérialisme mâtinée idéologiquement de mystique, dont les juifs n’ont pas le monopole puisqu’il est chrétien aussi depuis les Croisades, il suffit de lire Bernard de Clairvaux https://fr.wikisource.org/wiki/De_Laude_novae_militiae

et donc rien à voir avec de l’antisémitisme. D’une certaine manière on peut dire qu’il commence avec la campagne d’Egypte de Napoléon, rivalité entre la France et l’Angleterre pour la route des Indes, qui finiront par se partager des protectorats sur la région, Palestine, Liban, Syrie ...

Les initiateurs du sionisme contemporain (XIX° s.) seraient plutôt anglais, avec le soutien actif de mouvements chrétiens : « A land without a people for a people without a land » ... "and the Jews ...will probably return in yet greater numbers, and become once more the husbandmen of Judaea and Galilee."

(et les Juifs ... y retourneront probablement encore en grand nombre, et deviendront une fois de plus les fermiers de Judée et de Galilée !)

* Anthony Ashley Cooper, 7th Earl of Shaftesbury http://www.agoravox.fr/commentaire4585892



Et donc, Valls qui soutenait encore il n’y a pas si longtemps les Palestiniens, la cause palestinienne comme nous le rappelle Emmanuel Ratier a carrément retourné sa veste ces dernières années pour épouser cet « impérialisme » (sioniste) qui ne peut être que de droite