Le résultat très intéressant des législatives au Royaume Uni

Une chose très surprenante dans ce vote est la situation en Ecosse avec des indépendantistes qui perdent leur hégémonie totale pour une majorité confortable au profit des tories plus que des travaillistes. Les raisons de ce changement de la carte politique sont plus surement à chercher dans la campagne électorale locale mais sans ces 13 sièges inhabituels pour les tories et somme toute inespérés je crois que la défaite des tories auraient été actée. Les écossais sont encore plus surprenant que le reste des britanniques...