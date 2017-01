Le rêve désespéré de Jean-Christophe Cambadélis

Mon rêve aurait été de le voir a une certaine époque en prison condamné par une vraie justice et ses mandats retirés et et inéligible a vie .... on peut toujours rêver ..... ce genre de personnage douteux a toujours dans notre pays une cours pour lui cirer les pompes et satisfaire son ego et un parti politique aussi corrompu que lui pour lui assurer un gros salaire et une retraite plus que décente ....