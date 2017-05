Le syndrome Astérix

Chacun connaît la série de bande dessinée des Astérix créée par le duo René Goscinny et Albert Uderzo à partir de 1959 et les films souvent drôles qui furent tournés par la suite en prolongement des aventures de ce héros devenu légendaire, notamment Astérix et Cléopâtre. Rappelons seulement que cette parodie de la société française, car il s’agit bien de cela, a pour thème principal la lutte contre l’envahisseur romain que mène un petit village gaulois isolé et replié sur lui-même.

Or si l’on remplace les romains par les différents peuples européens ou non, cela correspond de manière surprenante avec les thèses défendues aujourd’hui par Marine Le Pen : elle serait en quelque sorte le nouvel Astérix des temps modernes pour protéger la France des acteurs cupides de la mondialisation généralisée, voire de terroristes dangereux, et d’une façon générale de tous les étrangers qui menaceraient notre identité et notre patrie. Accompagnée par son idée fixe qui lui sert de programme MLP veut avec sa potion magique faire briller de nouveau la France au firmament des nations. Elle se présente donc comme la Providence ultime pour défendre les plus vulnérables et les plus faibles de notre pays que les politiques précédentes et le « système » ont laissé sur le carreau.

Malheureusement ce mot de « système », qui signifie une « construction théorique cohérente rendant compte d’un vaste ensemble de phénomènes » (CNTRL), peine beaucoup à expliquer tous les évènements récents tels que l’élection de Trump et sa politique surprenante, le Brexit des anglais, ou le cours rarement si peu prévisible d’une campagne électorale française qui donnait il y a peu Juppé largement gagnant, ce qui contredit sa définition. Disons que celui-ci a sans doute ses failles, sauf chez les Le Pen où le « système D » fonctionne en revanche parfaitement en vase clos. Car au départ de la saga familiale, Jean-Marie Le Pen n’est qu’un modeste éditeur nationaliste et antisémite de textes historiques et de musiques militaires, condamné en 1968 pour apologie de crime de guerre après la publication de chants nazis. Mais avec l’héritage d’Hubert Lambert estimé à 30 millions de francs en 1976, le clan accède comme tout nouveau riche aux propriétés de la grande bourgeoisie possédante avec une maison à La Trinité-sur-Mer, des parts dans différentes SCI, le « paquebot » siège du FN à St Cloud, et le grand manoir de Montretout, si mal nommé pour cette famille.

Il est en effet notoire que plusieurs enquêtes judiciaires sont ouvertes contre celle-ci pour la sous-évaluation d’actifs immobiliers du père et de la fille, un soupçon de fraude fiscale du père et de compte caché en Suisse, un micro parti « Jeanne » suspecté d’être au cœur de financements illégaux du FN avec du matériel de campagne de la société Riwal, ou la diffusion d’images violentes (exécutions d’otages). Il est donc parfaitement logique et rationnel que tous les vrais français de souche patriotes fassent semblant de croire que MLP est un modèle de droiture quand l’instance européenne évalue à près de cinq millions d’euros les salaires qui auraient été versés frauduleusement à des assistants d’eurodéputés FN entre 2012 et 2017.

La candidate du peuple a donc beaucoup de casseroles à son crédit et l’on peut constater que s’il existe un « système » elle est la première à en profiter ce qui ne l’empêche pas de cracher dans la soupe, par exemple en jouant avec l’Europe pour en retirer le maximum d’avantages. Il devient alors normal de snober les juges, comme le ferait avec raison n’importe quel prolétaire, et de pointer les innombrables complots manigancés contre elle et sa famille, puisque depuis 50 ans c’est toujours la même injuste persécution qui est mise en avant face aux nombreuses spécialités du clan qui vont des jeux de mots antisémites aux soupçons d’irrégularités diverses motivant les actuelles et nombreuses démarches judiciaires.

Le FHaine est donc mouillé jusqu’au cou mais il se protège en jouant constamment sur la fibre émotionnelle et les « passions tristes » pour se présenter comme l’ami d’un peuple qu’il déteste en réalité. Son idéologie sectaire qui trouve ses racines dans la pensée de Charles Maurras est usée jusqu’à la corde. C’est une subversion politique perverse visant à dresser les français les uns contre les autres pour préparer un holdup de la nation avec tous les collabos que compte notre pays comme à d’autres époques malheureuses de notre histoire. On le voit déjà avec Dupont-Aignan et tous ces adversaires de la République qui se pressent pour obtenir les prébendes à venir. Et si les immigrés accusés de tous les maux ont aujourd’hui pris la place des juifs de l’entre deux guerres, il s’agit toujours d’idéaliser une prétendue pureté du peuple de France, qui n’a jamais existé dans l’Histoire, avec les mêmes ressorts que le nazisme.

MLP se présente comme la grande protectrice de tous les pauvres gens. Alors pour les séduire elle emprunte ça et là des idées de bric et de broc et agite la peur comme un chiffon rouge avant de les caresser dans le sens du poil pour se forger de toutes pièces une image hypocrite de mère-grand rassurante face aux dangers qu’elle a elle-même contribué à créer. Pourtant notre pays vient de connaître 70 ans de paix continue grâce à la construction européenne, ce qui n’avait jamais existé auparavant dans toute l’histoire de l’Europe, avec un taux de criminalité global qui n’a cessé de baisser pour faire de notre pays l’un des plus sûrs au monde en dépit d’attentats ignobles qu’elle seule, telle Astérix, aurait soi-disant pu arrêter grâce à sa potion magique.

Et malheureusement pour ce parti la souveraineté économique, monétaire, législative, et territoriale qu’il revendique semble méconnaître que le génie de chaque peuple, quand il finit par être reconnu, ne vise en réalité qu’à l’universel et transcende toutes les frontières. Qui peut en effet ignorer que la démocratie et la philosophie nées en Grèce avec le mot Europe ont servi de boussole partout depuis 2500 ans ? Si on lit Shakespeare, Dante, Érasme, Cervantès, Molière ou Goethe dans le monde entier est-ce en raison de leur origine ? Si l’on écoute Ravel, Monteverdi, Bach, Bartók, Tchaïkovski, Purcell, Sibelius, Mozart ou Chopin, ou qu’on regarde les tableaux de Vélasquez, Raphaël, Rembrandt ou Monet est-ce pour signifier une quelconque préférence nationale ? Est-il important pour l’humanité que Copernic, Galilée, Darwin, Linné, Newton, Niels Bohr, Poincaré ou Einstein soient nés ici plutôt qu’ailleurs ? Fallait-il bouter hors de nos frontières Marie Curie et Georges Charpak, Jean-Jacques Goldman et Charles Aznavour, Guillaume Apollinaire et Gao Xingjian, Raymond Kopa et Tony Parker, Pablo Picasso et Marc Chagall parce qu’ils étaient étrangers ?

Ceux qui prétendent aujourd’hui défendre la nation en l’isolant du monde sont comme des autruches qui enfouissent leur tête dans le sable. Ils sont aveugles à l’Histoire et veulent seulement le pouvoir sans projet d’avenir, ils se trompent et nous trompent en voulant faire croire que voter Macron c’est exactement pareil que voter Le Pen. Bonnet blanc et blanc bonnet disent-ils. Mais cela est totalement faux car la France revenue au franc et isolée dans le concert des nations comme Astérix dans son village ne pourrait plus faire entendre sa voix d’autant que Trump, Poutine, Erdogan ou Xi Jinping seraient ravis d’étendre leur pouvoir en asséchant l’Europe de toute idée démocratique comme ils s’efforcent déjà de le faire chez eux pour y régner sans partage.

Il ne s’agit pas de prétendre ici que l’Europe d’aujourd’hui est parfaite, que la mondialisation actuelle est heureuse ou que Macron est l’homme providentiel que notre pays attend, car ce n’est pas le cas, mais seulement que chacun peut courageusement essayer de rendre la réalité « suffisamment bonne » pour le plus grand nombre possible en devenant un citoyen actif qui rapproche « pessimisme de la raison » et « optimisme de la volonté » (Gramsci). Aimer son pays c’est rejeter avec fermeté cet extrémisme qui a déjà conduit aux catastrophes de l’Histoire et cesser d’idéaliser ce crétin prétentieux d’Astérix fixé au stade infantile de la pensée magique.