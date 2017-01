Le Titanic électoral de François FILLON peut-il sombrer ?

Les prédictions semblent se réaliser encore plus rapidement que prévu. François Fillon a lourdement baissé en moins de 15 jours. Les dissensions s’accumulent. Les départs augmentent. Les républicains peuvent-ils réagir et empêcher l’énorme Titanic électoral Fillon de sombrer au profit du Corsaire Emmanuel Macron ? Oui, c’est encore possible à la condition de réagir assez vite à cette lettre ouverte réclamant un Congrès transparent en vue d’éditer un Manifeste de gouvernement contenant un programme « commun » mobilisateur. Le débat (en vue d’obtenir cet éventuel futur débat républicain et citoyen) est ouvert. A défaut de pirates des caraïbes, les "Bouledogues de la Républiques" feront quelques dégâts complémentaires si le texte de l'équipe Fillon ne s'améliore pas.

Chers amis bonjour et tous mes meilleurs vœux pour cette importante nouvelle année charnière 2017.

J’ai codirigé le Bureau de vote Avenue république à Paris 11e, lors de la Primaire de la droite et du centre au premier tour. En raison de l’affluence, les électeurs ont souvent attendu très longtemps pour enfin arriver à voter. Il y a même eu interruption du scrutin pendant 25 minutes par manque d’enveloppes puis de bulletins de vote. J’ai pu mesurer en direct l’énorme attente de changement des citoyens. Un changement au niveau des hommes politiques qui a d’ailleurs complètement surpris les spécialistes et les organismes de sondage.

Suite aux contacts sur place et qui ont suivi, j’affirme que peu d’électeurs avaient lu le livre ou connaissaient en détail le programme de Fillon et que la personnalité du candidat était donc la base du choix.

Je découvre aujourd’hui que, tels des gaulois, ces mêmes électeurs sont effectivement en train de se diviser sur ce fameux programme Fillon.

Plusieurs possibilités sont actuellement présentes, dont :

L’option A du déni type « Il n’y a rien à voir, circulez », ou « Tout va bien Monsieur le Marquis ».

L’option B de la remise en cause déloyale du scrutin de la primaire au moindre prétexte ; y compris pour des détails du programme Fillon (qui ne pouvait être parfait à 100%).

L’option C d’un texte synthétique actualisé proposé par le Rassemblement Républicain autour de Fillon.

L’option D du rassemblement autour d’un Congrès avec débat puis vote électronique sur le « programme commun » de la nouvelle majorité.

Bien entendu, les partisans A du déni aveugle refuseront toute discussion programmatique en invoquant l’absence de temps.

Bien entendu, les partisans B de la remise en cause de l’union pour des arrière-pensées politiciennes, refuseront eux aussi le dialogue citoyen en invoquant également l’absence de temps.

Sans entrer dans les détails des motivations affichées et secrètes des carriéristes des options A et B, le résultat de cette alliance entre ces deux formes d’aveuglement politicien ou sectaire mènera tout droit à l’échec. François Fillon sera « balladuré ». Ce que j’avais annoncé le 23 décembre a hélas commencé à se réaliser. Le « soufflet électoral » ne s’est-il pas déjà gravement et suffisamment affaissé pour réagir (à défaut d’avoir pris l’initiative d’agir dès le départ) ?

Cessez vos chamailleries dans l’actuel dépeçage des circonscriptions que vous n’avez pas encore gagnées. Mobilisez-vous autour d’un manifeste capable de satisfaire les électeurs déçus par vous depuis 30 ans. Les petits caporalismes et séditions de basse cour doivent maintenant laisser la place à un message collectif alternatif compréhensible motivant les citoyens. Pour sauver cet élan du premier tour de la primaire, j’affirme que l’option « C » que je propose est un strict minimum, et que l’option « D » du Congrès transparent accouchant d’un programme commun est à la fois indispensable et possible. Il remobilisera d’ailleurs les médias et surtout les français qui ont montré leur intérêt pour le débat.

Tout blocage apparatchik des options « C » et « D » en faveur d’un manifeste commun de gouvernement ne pourra que donner une légitimité de plus à « l’aventure » électorale, notamment à celle d’Emmanuel Macron. Surtout si celui-ci profite des « oublis » ou coquilles programmatiques de Fillon (notamment en récupérant les revendications des « Bouledogues de la République » (voir précédents articles sur AGORAVOX).