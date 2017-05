Législatives 2017 : le piège absolu pour les Insoumis

Je ne voterai pas aux législatives après avoir voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour des Présidentielles 2017. Dans un article de fin mars, j'expliquais pourquoi je voterais en ce sens après 22 ans d'abstention (J'ai mis le lien en fin d'article). C'est exactement pour les mêmes raisons que pour ces législatives, je retourne dans les rangs des abstentionnistes volontaires et politisés. A cela s'ajoute des méthodes de disqualification de la part de membres des Insoumis qui me portent à croire que cette aventure est terminée.

Si je dis tout ça, c'est sans colère et je sais que je vais m'attirer les foudres de certains. Les mots qui suivent m'ont valu une exclusion autoritaire des groupes "La France Insoumise", comme si l'insoumission dont certains se réclament consistait à ordonner une forme de soumission tacite au "Leader" du mouvement. Ce qui suit est une opinion qui vaut celle de tout autre personne, du moins jusqu'à ce que la liberté d'expression soit limitée par les "soldats" d'un langage idéologique autorisé. Il paraît évident que les tenants d'une ligne politique autoritaire chez les Insoumis ne manqueront pas de discréditer ma parole par l'insulte et surtout par les sobriquets désormais habituels tel que "Troll".

Jean-Luc Mélenchon ne m'a jamais intéressé en tant qu'homme ni même en qualité de politicien professionnel (qu'il est), c'est un élu de la Vème République comme les autres pour moi. Je n'apprécie d'ailleurs pas qu'il ait remplacé le terme de "Camarade" par celui de "Les gens" parce que c'est un procédé de communication initié pour brouiller son encrage communiste initial.

J'ai voté pour lui pour renverser le régime par une Constituante via le mouvement de la France Insoumise. Ni plus ni moins. Mais je l'ai fait sans me leurrer. Juste pour voir. Avec un soupçon de "on y croit" dedans.

Si certains n'ont toujours pas compris que les institutions de la Vème République sont le cancer de la liberté démocratique, bien leur en fasse. L'Assemblée Nationale est la caisse enregistreuse du Président-Roi. Mélenchon se présente uniquement pour s'assurer cinq années de mandat législatif. Ayant pris une raclée à Hénin-Beaumont en 2012, il se recroqueville sur une circonscription qu'il pense gagnée d'avance. Bien lui en fasse. Terminé le tribun, l'orateur de la révolution citoyenne, le postérieur au chaud dans l'Assemblée Nationale... Ça ne le dérange pas, pas plus que d'autres qui seront élus comme lui ? Bien leur en fasse. Pour moi, il trahit la Révolution Citoyenne du mouvement des Insoumis dont je suis (que ça plaise ou non). Imaginez un militant anti-régime en République "populaire" de Chine qui accepterait de siéger dans l'une des assemblées de cette même République ? Ce serait hallucinant. Contrairement à 2012, Jean-Luc Mélenchon n'a pas été porté par le Front de Gauche et le PCF mais par un vaste mouvement de personnes qui se revendiquent comme Insoumises. Insoumises au régime politique actuel, insoumises au régime ultralibéral dominant, insoumises aux appareils politiques, aux petites tambouilles politiques, insoumises aux chefs, aux leaders, aux élites.

Des insoumis dans l'Assemblée de la soumission au Président-Roi ?

Tant que les législatives seront collées aux présidentielles (choix stratégique de Jacques Chirac mais aussi de son parti d'alors allié au PS), l'Assemblée restera une caisse enregistreuse du pouvoir. Elle ne fait que ça. Et si il y a un peu de "fronde", il y a le 49.3, les ordonnances, etc. Le Sénat joue aussi un rôle de canaliseur de toutes les frondes.

Si j'écris ce billet, ça n'est pas pour dézinguer l'un ou l'autre, c'est pour affirmer la position de nombreux votants d'avril qui se sont décidé parce que précisément, la Vème République doit cesser et doit être remplacée via un processus populaire par une VIème République plus démocratique et moins monarchique. Ce point de vue est tout aussi acceptable et respectable que celui d'un appel massif aux votes "Insoumis" auquel je ne souscris pas parce qu'un scrutin majoritaire empêchera toute possibilité d'imposer ses vues. Même si le mouvement engrangeait 50 sièges (et ce serait déjà un exploit), il sera recalé au rang d'opposant sans minorité de blocage, à l'instar des "frondeurs" du PS qui, à part provoquer quelques secousses, n'ont pas fait fléchir la politique ultralibérale de François Hollande.

J'ai peut-être tort, et en juin, nous pourrons encore en parler. J'ai peut-être raison, et dans ce cas, j'espère permettre à certains de bien réfléchir sur les institutions de la Vème République qui nous gouvernent et nous contraignent pour longtemps encore à la soumission à un régime ultralibéral mondialisé qu'on ne peut pas seulement tenter de battre par le vote. Les "Insoumis" ont constitué environ 19% des suffrages exprimés. C'est un gros score, mais ce n'est pas suffisant pour bousculer un peuple français plus conservateur et libéral que certains veulent le croire. Je ne fonde pas ma pensée sur l'espoir, pas plus que je ne développe mes idées via l'influence d'un tel ou d'un tel, je constate la France, je constate la Vème République et je constate la catastrophe. Il y aura des sursauts, il y aura des changements, peut-être même qu'il y aura une Révolution Citoyenne, mais ce qui est sûr (et je peux me tromper, mais de très peu alors), c'est qu'elle n'aura pas lieu dans les urnes en juin 2017.

Léonel Houssam

L'article qui expliquait mon vote pour les JL Mélenchon au premier tour des Présidentielles : http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/je-voterai-le-23-avril-2017-pour-191199