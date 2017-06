Législatives 2017 : logique présidentielle et covoiturage

Un article explosif de France Info concerne deux ministres en exercice.





Une dizaine de salariés du MoDem ont également été employés par des eurodéputés MoDem, dont deux ministres en exercice. Un « système » que franceinfo vous révèle.





Un ancien salarié du Mouvement Démocrate a témoigné mercredi 8 juin 2017, devant la justice. L’homme, qui souhaite conserver l’anonymat, a effectué ce que l’on appelle un signalement au parquet de Paris. Il affirme avoir bénéficié d’un emploi fictif d’assistant parlementaire alors qu’il travaillait au siège du parti.

Ce premier témoignage confirme l’enquête que franceinfo a mené ces dernières semaines qui semble montrer l’existence d’un « système » de financement des salariés du MoDem par ses parlementaires. Sur la période 2009-2014, une dizaine de salariés du siège du parti étaient parallèlement collaborateurs des députés européens du MoDem.

L’ancien salarié que franceinfo a pu rencontrer - mais qui souhaite garder l’anonymat - a expliqué avoir été embauché par le parti de François Bayrou avant d’être partiellement détaché auprès du député européen Jean-Luc Bennahmias. Celui-ci a pris en charge une partie de son salaire entre janvier et décembre 2011.

Mais le salarié affirme qu’il n’a jamais travaillé pour le compte du député européen. Jean-Luc Bennahmias. Joint par franceinfo, celui-ci a expliqué "ne plus bien se souvenir de sa mission« . »Il devait gérer ma communication lorsque je montais à Paris", raconte l’élu de la circonscription Sud-Est, où son ancien « assistant » explique ne jamais avoir travaillé.

Deux ministres en exercice concernées.

La députée du Grand Est, Nathalie Griesbeck, a ainsi employé à mi-temps comme assistante parlementaire la standardiste du parti, et ce pendant cinq ans. Nathalie Griesbeck le justifie en assurant qu’elle "avait besoin de quelqu’un pour lui prendre des contacts et gérer ses rendez-vous lorsqu’elle venait à Paris". Plusieurs témoins qui ont souhaité garder l’anonymat ont pourtant mis en cause cette version. La députée européenne admet que cette collaboratrice "ne s’occupait pas du fond des dossiers".

Le député Robert Rochefort a, lui, employé deux salariés du service communication du parti sous un statut d’assistant « local ». Ils sont censés aider le député dans sa circonscription. Robert Rochefort est élu de la circonscription du Sud-Ouest. Or, d’après nos informations, les deux assistants travaillaient à Paris.

L’eurodéputée Sylvie Goulard, actuelle ministre de la Défense, avait quant à elle comme assistant parlementaire le responsable de la formation des élus au sein du MoDem.

Marielle de Sarnez, nouvelle ministre chargée des Affaires européennes, a employé pour sa part comme assistantes parlementaires, au statut local, la cheffe de cabinet François Bayrou, le président du MoDem, sa secrétaire particulière et une attachée de presse.

