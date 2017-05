Les 4 travaux du président Macron !

Emmanuel Macron a été élu président de la République ce dimanche 7 mai, récoltant 66,1% des suffrages exprimés. Une victoire nette, mais sans grand éclat, qui propulse cet homme, dont personne n'avait vent de l'existence trois ans auparavant, aux plus hautes fonctions de l'Etat. Cependant, rien n'est acquis pour Emmanuel Macron qui a aujourd'hui la lourde tâche de relever en 5 ans plusieurs défis, dont certains relevant, d'après de nombreuses personnes, de l'impossible !

Ceci est une liste subjective et non-exhaustive des défis auxquels devra faire face le président fraîchement élu, Emmanuel Macron :

Rassembler une majorité à l'assemblée nationale

Avec quatre grandes forces majeurs ayant largement dominé le premier tour ("En Marche !", le "Front National", "Les Républicains" et "La France insoumise"), jamais une majorité présidentielle n'aura été aussi incertaine dans l'histoire de la Ve République. Car chacun des camps représenté ci-dessus (excepté "En Marche !") a un intérêt à faire saboter cette majorité. Premièrement, le "Front National" et "La France Insoumise" entendent bien s'ériger respectivement comme la principale force d'opposition au projet politique d'Emmanuel Macron, vivement critiqué par ces deux camps. En outre, "Les Républicains" dans leur frange la plus à droite, entendent bien se revancher d'une alternance complétement raté par une campagne menée avec maladresse par François Filon, aujourd'hui hors-jeu. Indépendamment de cela, le mouvement d'Emmanuel Macron, aujourd'hui renommé "La République en Marche !" peinera de par sa structure trop récente et parfois brouillonne, à faire élire un nombre important de représentants. Seul le Parti Socialiste est en mesure d'aider Emmanuel Macron à obtenir sa majorité. Mais suite à un quinquennat raté et la défaite lamentable du candidat Benoit Hamon au premier tour (qui a plus payé son étiquette politique qu'un programme pourtant rondement mené), ces législatives n'augurent rien de bon pour le parti socialiste. La lourde tâche de Macron sera alors de ratisser large pour espérer obtenir une maigre majorité à l'assemblée nationale et gouverner dans des conditions adéquates.

Ne pas être l'instigateur d'une nouvelle percée du "Front National"

Métaphoriquement, le "Front National" est une machine à sous. Chacune des maladresses et des erreurs commises par le pouvoir en place reviennent à mettre une pièce dans cette machine. Marine Le Pen quant à elle, tire pérpétuellement le levier espérant un jour décrocher le jackpot : la présidence de la République. L'échec du quinquennat de Hollande intrinsèquement lié à la présence du "Front National" au second tour nous démontre que la machine commence à être pleine. Macron devra alors limiter les imprudences et les scandales, mais aussi mettre en oeuvre un réel progrès économique et social pour éviter de légitimer la dangereuse progression du FN et une potentielle victoire en 2022.

Redonner foi en l'Union Européenne

Comme le montre ce graphique de la Fondation Robert Schuman, think-tank pro-européen, l'euroscepticisme est en vogue actuellement en France. De moins en moins de français sont convaincus par l'Union Européenne. Emmanuel Macron, pro-européen de la première heure, devra convaincre l'ensemble des français de la nécessité de cette union, mais aussi prendre part à sa restructuration, aujourd'hui nécessaire. Peu de gens ressentent au quotidien la plus-value apportée par cette Union. Au contraire, ses détracteurs déplorent l'hégémonie de cette union sur la souveraineté nationale des pays membres, et la politique menée au niveau économique et sociale. Il incombe donc à Emmanuel Macron de réinsuffler l'idéal européen dans les consciences collectives au risque de faire grimper encore l'euroscepticisme en France. Son périple allemand prévu dans les premières semaines suivant son investiture devrait permettre d'apercevoir les premiers fondements de l'Europe selon Macron, mais cela dépendra bien évidemment de la stature qu'il adoptera face à Angela Merkel.

Appliquer son programme, tout en tempérant ses prises de positions

En se positionnant ni à gauche, ni à droite, Emmanuel Macron s'est entouré d'une équipe éclectique, mais aux intérêts parfois divergents. En qualité de président, il lui revient d'appliquer son programme, souvent jugé flou. A lui d'éclaircir certains points et de puiser dans les bons foyers d'idées, ou de faire l'impasse sur certaine réforme, notamment sur le chômage, afin de contenter au mieux, à la fois sa nouvelle famille politique, ses soutiens, mais surtout le peuple.

Le quinquennat de Macron s'annonce donc mouvementé face aux promesses tenues et à la conjoncture actuelle des choses. Indépendamment de cela, l'action menée modifiera à jamais la vie politique française. Dans la continuité de Hollande ? Ce quinquennat ouvrirait la porte de l'Elysée à des partis plus radicaux, aux antipodes des idées mis en avant par Emmanuel Macron. Une réussite ? Il ferait reculer des partis comme le Front National, et fissurererait définitivement les familles politiques actuelles, qui n'attendent intimement que leurs retours. Les enjeux de la présidence d'Emmanuel Macron dépassent le simple quinquennat, s'attaquant à l'avenir politique de la France, voire de l'Europe.