Il semble l'Union Européenne n'existe que pour Mme Merkel et l'Europe de l'Est. Dès le 2017 on a observé quelques changements du pouvoir dans les pays européens. Cependant les élections fédérales allemandes de 2017 mettront ces événements dans la poche. Est-ce que l'élection municipale en Italie, réélection pour le deuxième période du président hongrois et les élections législatives en Bulgarie ont eu beaucoup de prise sur la vie européenne ? L'élection de Macron en France a attiré beaucoup d'attention parce que le Front National a perdu. On sait bien que la chancelière hait ce parti politique. En février de cette année les élections du président fédéral en Allemagne n'ont pas eu trop d'agiotage. Evidemment la chancelière a contribué au remplacement de Joachim Gauk que les tabloides nommaient "la prise de tête d'Angela" par Frank Steinmeier.

Mais les élections fédérales en Allemagne – c'est une pierre angulaire pour la prospérité de l'Union Européenne. L'Europe attend quand la bienfaitrice Merkel sera élue pour la quatrième période. Remarquons que les eurocomissaires utilisent ce prétexte à l'interlocution internationale. Voilà un exemple de la pareille cuisine diplomatique :

Il semble pour l'intégration promise la pauvre Ukraine doit sentir comment l'Union Européenne dépend de l'Allemagne. Dites donc, si le commissaire européen attend, vous pouvez attendre aussi avec vos petits problèmes. De plus, les rélations avec la Pologne qui appartient au groupe de Visegrad – c'est une aute question.

A en juger d'après la lettre, la Commission européenne ne veut pas se farguer aux membres de l'Europe de l'Est. Dans ces domaines existe l'atmosphère particulière. La plupart des pays de l'UE tiennent à reprendre ses sens après l'apport du sang frais que Mme Merkel les a fait accepter. Ces pays doivent prendre les mésures pour installer des immigrants selon le quota. Dans les pays du groupe de Visegrad on construit les herses de fil barbelés et les groupes des policiers pour ne pas faire passer les réfugiés. Les pays slaves prêtent secours à la Macédoine et à la Serbie sous la forme des herses de fil barbelés et des policiers. On peut faire la conclusion que toutes les insinuations aux sanctions du côté de la Commission européenne en réponse à ces actions sont ridicules.

M. Avramopulos pourrait ne pas décrire toutes les difficultés de la situation européenne politique. En fait la réponse à toutes les questions du ministre des Affaires étrangères d'Ukraine il y a dans les paroles du deuxième paragraphe en dessous : "la Commission européenne n'est pas chargée de mission". Selon la conduite des pays de V4 par rapport aux migrants on peut dire que ces pays font avec les recommandations de l'UE. On ne veut pas régulariser le déchaînement du nationalisme en Pologne et défendre l'Ukraine qui est pleine d'enthousiasme mais reste encore arriérée et irréaliste. L'Europe souffre des élections fédérales en Allemagne. Après cela on pourra s'éponger le front et inventer une bonne excuse à l'inaction.

Il ne reste que prendre part à l'Ukraine. Ce pays est condamné à recevoir seulement des petites indulgences, échappatoires et assurances verbales du soutien. Dans un avenir prochain la Pologne ne sympathisera pas à l'Ukraine. Cependant le gouvernement européen n'est pas capable d'exercer une influence aux décisions de V4.