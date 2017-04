Les Insoumis contre la soumission !

Comme le montre l'affiche jointe à l'article : ce sont toutes les mobilisations passées des travailleurs qui ont permis que des acquis sociaux nouveaux soient arrachés. D'autres combats sont nécessaires. Faire la politique autrement, avec le peuple comme acteur c'est avant tout respecter certains principes comme la démocratie.....

Sur le marché de Melun, il y avait côte à côte ou presque, les militants de Lutte Ouvrière et les Insoumis et le PCF, l’équipe locale de Fillon ayant préféré rester sur la place Saint Jean… Il est vrai que ces gens-là n’ont pas trop l’habitude du mélange avec le peuple.

Peu de tracts jonchaient le sol, les passants étant plutôt intéressés par les deux discours ; celui du rappel des intérêts vitaux des travailleurs et l’autre sur les chances de voir Mélenchon au deuxième tour.

J’ai discuté avec les deux groupes de gauche, y reconnaissant des amis ou des connaissances.

Sur la circonscription de Melun les Insoumis et le PCF s’étaient mis d’accord pour une candidature commune aux législatives…..

Il s’agissait d’un binôme PCF-Insoumis.

Ce choix a été validé par les militants communistes locaux et les Insoumis à la suite d’une réunion.

Malheureusement, Bénédicte MONVILLE DE CECCO, élue municipale-verte- d’opposition à Melun et conseillère régionale, conseillère communautaire n’a pas accepté cette décision prise.

Elle voulait absolument être candidate titulaire et pas question non plus d’être suppléante, l’Insoumis pouvant lui laisser la place.

Mécontente de la décision prise, elle a utilisé ses relations pour frapper à la porte de la direction nationale du Parti de Gauche qui, contre toute attente, lui a donné raison, la propulsant candidate des « Insoumis » contre les insoumis de base…..

Comme quoi la politique politicienne « reprend » ses droits.

Les Insoumis de Melun, décontenancés mais toujours debout et énergiques ont décidé avec le PCF de mener la campagne autour des deux candidats démocratiquement désignés.

Et pan dans le bec des chefs parisiens…..

Et pan dans le nez de tous ceux et toutes celles qui pensent que les Insoumis constitueraient une armée militante obéissante et aveugle !

On reste militant.

A Melun les militants et militantes espèrent que Bénédicte lâchera prise, d’autant plus que c’est une militante élue appréciée jusqu’alors…

Si je ne suis pas d’accord avec l’orientation suivie par les insoumis qui occultent la question européenne en pensant que les traités européens sont révisables, alors qu’il faut rompre avec l’Union Européenne, je reconnais que ces militants ont du punch et des principes.

Jean-François Chalot