Les institutions : l’invité surprise de la Présidentielle ?

Dans les programmes des candidats, la place réservée aux transformations institutionnelles est extrêmement variable. Mais c’est la première fois depuis l’alternance de 1981 que le consensus institutionnel est à ce point fissuré. Les deux pierres d’achoppement sont le présidentialisme et l’intégration européenne.

Des héritiers du gaullisme aux partisans d’une VIe République, les onze prétendants à la fonction suprême se distinguent par la diversité de leurs propositions institutionnelles. Toute classification possède sa part d’arbitraire mais c’est par soucis de lisibilité que cet article s’articulera autour de trois catégories de candidats dans leur rapport à la Constitution actuelle et aux pouvoirs institués : les conservateurs, les rénovateurs et les abrogateurs.

Les conservateurs : François Fillon, Jean Lassalle, Emmanuel Macron

Bien qu’il parle de « réformer profondément les institutions pour qu’elles fonctionennt de nouveau comme les Français l’avaient voulu en 1958 », le candidat indépendant Jean Lassalle apparaît comme un « conservateur » au regard des propositions contenues dans son programme. Pourtant issu du très europhile MoDem, Lassalle envisage un léger regain de souveraineté pour la France à travers une série de mesures diversifiées (par ex. : regagner des marges de manœuvre sur la PAC, réviser la participation financière de la France à l’UE, soumettre au Parlement « toute législation d’origine européenne ») mais sans remise en question véritable. De même, Jean Lassalle ne touche pas aux grands équilibres de la Constitution de 1958. Son programme comprend des propositions pour vivifier le débat public et moraliser la politique, certaines convenues (dose de proportionnelle aux législatives, création d’un référendum d’initiative populaire, casier judiciaire vierge pour toute candidature et pour tout ministre, abolition de la Cour de Justice de la République…), d’autres plus originales (possibilité de soumettre une proposition de loi au Parlement par pétition citoyenne, faire coïncider présidentielle et législatives, instaurer la responsabilité individuelle des ministres devant le Parlement). Pour ce qui concerne la décentralisation, Lassalle exprime sa volonté d’abroger les récentes lois d’organisation territoriale qui ont affaibli à ses yeux le pouvoir laissé aux communes. Il lui importe dans cette optique de rétablir la dotation aux collectivités à hauteur du financement perdu en 2017 (1).

Dans son programme, Emmanuel Macron consacre une page à la « démocratie rénovée ». Ses propositions concernent essentiellement la moralisation de la vie publique (interdiction pour les parlementaires d’exercer des activités de conseils, interdiction pour les élus et ministres de recruter des membres de leur famille, interdiction de se présenter à une élection en cas de casier judiciaire) et la limitation du cumul des mandats dans le temps à trois mandats identiques consécutifs. Le candidat d’En Marche ! ne propose pas de changement institutionnel majeur, si ce n’est l’obligation absolue de parité pour la présentation des candidats par les partis et la réduction d’un tiers environ du nombre de parlementaires, mesures qui ne nécessitent pas de révision constitutionnelle pour être applicables. Emmanuel Macron, sans pour autant revenir explicitement sur l’interdiction du mandat impératif, souhaite mettre en place de nouveaux moyens d’évaluation du travail législatif par des biais qui resteront à définir. Last but not least, il souhaite faire de la procédure d’urgence (une seule lecture devant chaque assemblée) la procédure par défaut d’adoption des lois. (2)

François Fillon proposera lui aussi la réduction du nombre de parlementaires (de 577 à 400 députés, de 348 à 200 sénateurs) en passant par un référendum. Il prône l’incompatibilité entre tout emploi de la fonction publique et le statut de parlementaire. Réagissant aux propres affaires judiciaires le concernant, il veut établir la transparence par la publication obligatoire des liens de parentés entre les parlementaires et leurs collaborateurs. D’autres mesures du programme du candidat LR relèvent de la matière institutionnelle concernent les collectivités territoriales. Par un système de bonus de dotation, il espère favoriser la bonne gestion et clarifier le partage des compétences entre collectivités et entre ces dernières et l’État. (3)

Les rénovateurs : François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen

Le programme institutionnel de Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) recèle quelques bonnes propositions pour s’attaquer à l’aristocratisation du monde politique. Le financement des formations établies et des campagnes est en général passé sous silence par les candidats des partis établis qui ne souffrent que marginalement des problèmes de trésorerie. Il préconise l’impression par l’État des bulletins de vote, des affiches pour les emplacements officiels et des déclarations de candidature. Il demande par soucis d’égalité le remboursement public d’une partie des dons effectués aux partis par les Français non redevables de l’impôt sur le revenu et qui ne bénéficient donc pas de la déductibilité fiscale. En plus de la question de l’accès concret à la compétition électorale, Jacques Cheminade suggère plusieurs réformes de la Constitution de 1958 : l’instauration du septennat présidentiel unique, l’obligation pour le Président de prononcer « un discours sur l’état de la nation » devant le Parlement dès que se produit « un événement déterminant pour l’existence de notre pays », le mandat parlementaire unique (interdiction absolu de cumul), la réduction à 400 du nombre de députés dont un quart élu à la proportionnelle, la création d’un statut de collaborateur parlementaire, l’instauration d’un référendum d’initiative populaire, la réforme du Sénat en profondeur avec une nouvelle composition (une moitié d’élus par le collège actuel, l’autre moitié de membres de droits, chefs des exécutifs locaux notamment) pour repenser l’aménagement du territoire. L’homme aux trois candidatures présidentielles propose enfin de prendre en compte la révolution numérique en désignant par tirage au sort une assemblée de 500 citoyens pour réfléchir aux recours aux technologies du futur. (4)

L’idée directrice du programme de François Asselineau est l’indépendance de la France. On retrouve donc sans surprise, dans ses propositions, la sortie de la France de tous les Traités qui la lient à l’Union européenne et à l’OTAN (ce qui entraînera la suppression du titre XV de la Constitution). Attaché à la Constitution de 1958, le candidat de l’UPR avance une série de réformes pour améliorer le fonctionnement du régime, réformes aussi nombreuses que diversifiées : suppression de la procédure du Congrès pour réviser la Constitution, instauration du référendum d’initiative populaire, pleine reconnaissance du vote blanc, restauration de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités, suppression des régions en tant que collectivités pour les transformer en établissements publics, inscription dans la Constitution du principe du vote secret et manuel par bulletins de papier (pour proscrire toute évolution vers un vote électronique), transformation du Conseil constitutionnel en une véritable juridiction, mise en place d’un financement des partis proportionnel aux suffrages recueillis à chaque élection, limitation des mandats à un seul renouvellement, introduction d’un quorum de présence de 60 % des députés pour valider l’adoption d’une loi à l’Assemblée nationale. (5)

Nicolas Dupont-Aignan se réclame du gaullisme et tient en conséquence à préserver son principal héritage : la Ve République. Mais son programme prévoit des évolutions assez conséquentes néanmoins. Il insiste sur la moralisation de la vie politique (casier judiciaire vierge pour prétendre à tout mandat, suppression des privilèges et avantages des anciens responsables de l’exécutif et des élus ainsi que du cumul des indemnisations des élus, rémunération des élus conditionnée à leur présence en assemblée, nullité de tout scrutin dans lequel le vote blanc serait majoritaire, suppression de la réserve parlementaire pour en redéployer les crédits aux petits communes). Concernant le fonctionnement des institutions proprement dit, « NDA » prône la réduction du nombre de parlementaires d’un tiers, la suppression du Conseil Économique, Social et Environnemental, la disparition de la région en tant que collectivité, la réduction du nombre d’autorités administratives indépendantes. Le candidat de Debout la France est partisan d’un retour au septennat, de l’organisation systématique d’un référendum lorsque est en jeu l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire et enfin la création d’un référendum d’initiative populaire sur la base de 500 000 signatures citoyennes (6).

Comme les trois précédents, la candidate du Front National Marine Le Pen penche en faveur d’une évolution significative du fonctionnement des institutions actuelles. Elle se distingue de ses concurrents par sa méthode : faire passer l’ensemble de ses mesures par un référendum « dès les premiers mois » de son quinquennat. Outre l’accent mis sur la symbolique identitaire (inscription dans la Constitution de trois principes : défense de l’identité du peuple, priorité nationale et lutte contre le communautarisme), elle souhaite comme François Asselineau supprimer le titre XV de la Constitution consacré à l’Union européenne. Marine Le Pen envisage de revenir à la « doctrine Matter » qui consisterait à réduire considérablement l’application du droit international en acceptant la primauté des traités sur les lois qu’à condition que les premiers soient postérieurs aux secondes (révision de l’article 55 de la Constitution). Cette logique s’appliquerait aussi aux cours de justice internationales (par ex. : la Cour européenne des droits de l’homme) dont l’autorité serait remise en cause au profit des juridiction françaises. Marine Le Pen est favorable à une réforme territoriale de simplification qui supprimerait les régions et les EPCI à fiscalité propre. Marine Le Pen plaide pour le septennat non renouvelable, pour la suppression du Conseil économique, social et environnemental, pour la diminution du nombre de parlementaires et pour l’élection des assemblées nationales et locales au scrutin proportionnel (modéré par une prime majoritaire). Par réaction à l’adoption du Traité de Lisbonne malgré le vote des Français lors du référendum de 2005 relatif au TCE, son programme prévoit de rendre le résultat de ce type de consultation « inviolable », incontestable par aucune assemblée ou juridiction. Juridiquement, ceci conduirait à la création d’une distinction hiérarchique entre lois référendaires et lois adoptées par le Parlement. Par ailleurs le référendum verrait son champ d’application élargi à l’ensemble du domaine de la loi et pourrait être convoquée par une initiative populaire (500 000 signatures d’électeurs). Tout comme François Asselineau, la candidate veut en finir avec la procédure de l’article 89 de la Constitution (Congrès) pour que toute révision constitutionnelle soit approuvée par référendum. Enfin, Marine Le Pen se prononce en faveur de de la rédaction d’une Charte des Libertés Numériques annexée à la Constitution, sur le modèle de la Charte de l’Environnement de 2004), pour obvier les « menaces de censure des géants du Web et des gouvernements ». (7)

Les abrogateurs : Nathalie Arthaud, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Philippe Poutou

Sans surprise, les quatre candidats de gauche sont les plus critiques du système politique actuel. Ils s’inscrivent dans la tradition de contestation de la République gaullienne mais l’expriment avec une intensité fluctuante et n’en tirent pas les mêmes conclusions. Si la lecture du programme de Philippe Poutou permet de saisir avec quelle dérision le candidat du NPA regarde le théâtre politique et ses partis « interchangeables », les contours du système qu’il réclame sont plus incertains. Philippe Poutou préconise néanmoins la suppression de la Présidence de la République (envisage-t-il une présidence collective ?) ainsi que du Sénat. Il souhaite ouvrir le droit de vote à l’ensemble des résidents étrangers en France pour toutes les élections, interdire le cumul des mandats dans le temps (deux consécutifs maximum) et dans l’espace. Le régime de démocratie à la fois politique et sociale dont il se fait le chantre devra instiller le combat politique jusqu’au cœur des entreprises et mettre à mal les lieux du pouvoirs actuels : les banques et les grands groupes capitalistes. (8)

À Lutte Ouvrière, Nathalie Arthaud développe un argumentaire comparable – le pouvoir véritable « n’est pas entre les mains des députés, sénateurs, ou même président de la République. Il est dans les conseils d’administration des grandes entreprises capitalistes et des banques » – et en assume les conséquences : le placement des grandes entreprises sous contrôle des « travailleurs » et de « la majorité de la population », sans indemnisation. Elle souhaite construire un État plus démocratique en permettant à la population d’effectuer et de contrôler les tâches administratives et de police, après avoir précisé que l’appareil d’État (tribunaux, armée, police) défend actuellement « une minorité de possédants ». Si elle ne se montre pas très précise sur le système institutionnel préconisé et sur la procédure de réforme elle-même, Nathalie Arthaud manifeste la volonté de recourir aux nouvelles technologies pour favoriser la démocratie directe mais se déclare hostile à la généralisation des référendums d’initiative populaire, dont l’objet et le résultat peuvent être détournés. Elle souhaite raccourcir les mandats des élus, supprimer les privilèges octroyés à ces derniers et permettre leur révocabilité citoyenne, et pour finir préserver la démocratie locale par le financement étatique des nouveaux pouvoirs reconnus aux collectivités. (9)

Viennent enfin les promoteurs d’une VIe République, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Ce qui les sépare est la centralité de la thématique institutionnelle dans leur discours général de campagne. Tandis que le candidat de la France Insoumise a fait du changement de Constitution un pilier de son programme, Benoît Hamon l’a placé au second plan. Ce dernier entend engager une réflexion sur un nouveau texte fondamental par le biais d’une conférence pour une VIe république composée de « parlementaires, sages et citoyens ». Le candidat du Parti socialiste promeut la reconnaissance du vote blanc et du droit de vote des étrangers aux élections locales. Il milite pour un « 49-3 Citoyen » qui permettrait à 1 % du corps électoral de soumettre à l’ordre du jour du Parlement une proposition de loi voire, sous conditions, de soumettre celle-ci à référendum. Pour lutter contre la concentration des médias, Benoît Hamon propose la création d’un statut de média indépendant à but non lucratif et d’un service public de l’audiovisuel d’information et de la culture. Sa mesure phare en termes de transparence de la vie publique repose sur l’obligation, pour tout candidat, de publier une liste de ses grands donateurs afin de prévenir les conflits d’intérêts. D’autres idées innovantes figurent dans son programme mais mériteraient un approfondissement, comme la participation citoyenne à l’élaboration de la loi et des politiques publiques (la « démocratie 4.0 ») ou encore le budget national participatif. (10)

Quant à Jean-Luc Mélenchon, il est le grand promoteur d’une assemblée constituante convoquée par référendum et composée à la fois de membres élus au suffrage universel et de citoyens tirés au sort. Le fascicule de « L’Avenir en commun » qui contient les propositions constitutionnelles du candidat s’avère respectueux du processus démocratique et de la liberté du pouvoir constituant, lequel appartient au peuple. Il établit les contours de la procédure d’élaboration de la future Constitution mais n’entend imposer ni la structure ni le contenu de celle-ci. Les propositions institutionnelles de l’équipe du candidat ne le sont donc qu’à titre d’inspiration, purement indicatif, y compris le souhait d’ouvrir la future Constitution par une déclaration des droits fondamentaux et celui d’instaurer un régime de type parlementaire. On trouve dans ce pot-pourri de mesures envisageables le principe de révocation des élus en cours de mandat, la combinaison du suffrage universel et du tirage au sort, la constitutionnalisation de la « règle verte » (interdiction de prélever ou de produire plus que la nature ne peut le supporter) du droit au travail et du droit au logement, la généralisation du scrutin proportionnel, le droit de vote à seize ans, le vote obligatoire conjugué à la reconnaissance du vote blanc ou encore l’obligation de passer par le référendum pour toute modification de la Constitution et toute ratification des traités européens. (11)

Notes :

