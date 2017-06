Les Langoliers.

Bonjour,

Comme d’habitude je ne vois pas trop la différence entre les analyses de l’auteur et ce que nous explique la plupart ou la majorité des médias MST .

Pour l’originalité faudra repasser ....

Quant aux arguments ...

A lire l’auteur on dirait que ce qu’a effectué seul E. Macron « aucune bête n’aurait pu le faire » et il a réussi .

Sauf que ça tient de la légende et me semble t’il pas beaucoup d’électeurs ne sont dupes :

"Résultat, si l’on reprend les événements depuis quatorze mois, on ne peut qu’applaudir l’artiste. À chaque étape, Emmanuel Macron se voyait répondre : impossible. Avec lui, impossible est redevenu étranger au français.....«

Car dès le départ E. Macron a été soutenu par des forces plus qu’occultes et en rien il n’a été seul :

soutenu par l’oligarchie , la finance qui a injecté beaucoup de fonds , et comme déjà signalé, par une débauche de médiacrates .

Ce qui relativise passablement la performance et explique probablement le taux d’abstention .

A quoi bon voter si les choses sont décidées dans les arrières cuisines et dont l’ensemble tient davantage à de la manipulation qu’à un parcours conquérant .

Reste donc que comme prévu E. Macron est installé à l’Elysée , qu’il a une majorité absolue et qu’il peut donc faire les »réformes« annoncées, (mais peu développées) .

La politique devrait être la chose de la population et non celle de quelques castes .

Mais avec la construction européenne , devenue UE allemande , nous avons l’habitude de nous faire forcer la main et d’avaler notre chapeau .

Depuis ...2002 ?

Avec 2005 ...

Puis 2007 avec N.Sarkozy ...

Puis 2012 avec F. Hollande où nous avons atteint les sommets des double discours , pour ne pas parler de mensonges en sus .

Bref nous, pauvre peuple , nous pauvres citoyens sommes peu de chose aux mains de nos dirigeants et élus de tout poil .

Et avons bien du mal à croire qu’il peut en sortir quelque chose de bon de toute cette mascarade .

Combien de fois ai-je entendu qu’il fallait »rétablir la confiance« ce qui s’est toujours révélé une figure de rhétorique de plus,un discours démagogique à usage politicien .

D’où sans doute la progression du FN ... !

Alors peut être , sans doute ,un certain nombre de responsables sont au pied du muret il serait bon qu’ils ne nous mènent pas en bateau , qu’il y ait des résultats .

L’avenir nous le dira .

Au moins je fais grâce à E. Macron de nous avoir évité des »mon ennemi c’est la finance« .

Mais il est vrai que de par sa trajectoire , cette déclaration aurait été suivie d’un éclat de rire ou d’une protestation bien sentie du style : »arrêtez de vous foutre de notre gueule !"

...