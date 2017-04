Les premiers sont les derniers

@olivier cabanel, salut !





Personnellement, Macron me fait plus peur que Marine le Pen...





Essayons de raisonner :





Si MLP venait au pouvoir, rien ne lui serait passé, elle n’aurait pas la majorité aux parlement, et les moindres de ses gestes ou paroles, quelles qu’elles soient seraient moquées et décortiquées par la doxa. L’on n’aurait de cesse de lui rappeler son programme, ses prises de positions, ses phrases, ses mots, etc. Elle n’aurait qu’un pouvoir modéré.





Si c’est Macron, il aura derrière lui toute l’oligarchie mondiale, tous les pouvoirs de l’argent, toutes les banques, etc. Il aura les manettes pour TOUT faire et nous n’en sortirons que plus dénudés. Tu sais bien que l’on ne pourra guère le brocarder sur son programme, il est trop évanescent et imprécis. Personne ne pourra rien contre ses pouvoirs.





Je ne veux pas aller à l’encontre du programme de Mélenchon, j’y crois et je dirais comme Aragon : « un jour, peut-être un jour, couleur d’orange... », mais aujourd’hui, que nous reste-t-il si nous ne voulons plus voir la tronche de tous ces éléphants du LRPS, qui ne prisent que le pouvoir et l’argent, et dont nous avons plus que marre ?





Pas de masochisme Olivier, une simple réflexion devant l’adversité...





Bien à toi.