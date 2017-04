Les résultats intéressants du premier tour des présidentielles

@Harry Stotte





Comme à son accoutumée, toujours aussi lâche, il va faire mine de rejeter dos à dos MLP et les ploutocrates. Ce menteur et ce lâche (je pèse mes mots) ne peut pas ne pas savoir qu’il n’y a pas de différence de degré entre leur programme, mais une différence de nature. Et que MLP est bien évidemment la seule des deux candidats restés en lice à défendre réellement les intérêts tant de la Nation que du Peuple français !





Son argument consistant à soutenir que les dirigeants du Front feraient preuve d’un manque de pédagogie pour défendre leur programme est évidemment un grossier subterfuge pour lui éviter de devoir choisir. Mais son appartenance occulte au clergé maçonnique surdétermine ses positionnements et ses choix politiques, et lui interdit parallèlement de défendre ce qu’il lui est défendu par la confrérie : faire le choix du patriotisme, des frontières et de la Nation.





Ce faisant il se démasque, car il n’y a aucun dilemme en réalité, et il ne peut y en avoir : pour tous les patriotes soucieux de préserver ce qui peut encore l’être (c’est à dire pas grand chose après 4 décennies de dévastation par les fossoyeurs) il est urgentissime de faire barrage au banquier apatride, pantin de l’oligarchie mondialiste et des eurocrates, en appelant le plus clairement du monde à faire élire la candidate patriote et souverainiste.

Le franc-mac Herblay, faux gaulliste et faux dissident, de toutes les entourloupes et de tous les fronts républicains, introduit déjà son propos par un mensonge : jamais le Front National n’avait atteint un tel score en voix. Lui-même parle de pourcentage mais c’est pour mieux tromper son monde.