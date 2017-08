Les sans-cravate.

Bonjour, leufeross

Le fait est qu’auteur aurait pu citer Mc Coy (faute bénigne).

Mais à sa décharge, cette expression - que l’on retrouve dans toutes les langues et qui est si parlante - préexistait déjà au moment où le romancier a écrit son bouquin.

Le titre original de Mc Coy est d’ailleurs No pckets in a shroud. Il est bien évidemment tiré de l’expression Shrouds have no pockets, datée du milieu du19e siècle par The Oxford Dictionary of Phrase and Fable.