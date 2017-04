Les SDF n’existent pas ou si peu dans la campagne présidentielle !

les sdf ne font pas sensation , ils ne viennent pas de pays en guerre où l on peut nommer le responsable de la guerre que l on veut ;

les sdf ont l etiquette de personnes qui sont sales , sans volonté , des soulards , des loques humaines .

Le sdf ne se fait pas tuer par des terroristes... ils ne sont pas des personnes qui sont venus s amuser , des bosseurs lambda , mais par le système que l on cautionne tous les jours et avec lequel nous jouons les collabos .ils peuvent mourir dans l indifférence ils n ont pas de vie valable à préserver .. la preuve . ils sont dehors , personne pour les accueillir chez eux , personne pour vraiment les aider ; alors pourquoi ne pas les laisser crever seuls dans l indifférence , hein ?

On y pense puis on oublie ...

Le sdf ne meure pas sous une balle . non , il creve à petit feu , un peu chaque jour , ou par la froid . mais le froid ce n est pas nous , c est la météo ...les conditions climatiques . ça culpabilise pas la météo ...

(la vie doit continuer ... on doit aller voter . on doit faire gaffe au cours de la bourse . on doit rester solide dans la tete et ne pas trop pleurer sur le monde , sinon on risque de chuter aussi à notre tour , faut savoir fermer les yeux ...

allez secouer les drapeaux pour Macron et les autres ; allez filer vos 1 ou deux euros pour les primaires . allez soutenir des partis ou les telethons, c est déductibles des impôts , mais pas l aide que l on donne à un SDF

Allez ....