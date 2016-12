Les traces véreuses dans les pratiques contemporaines des lobbyistes professionnels

Si l'aspect véreux de ces relations de convivialité entre lobbyistes et parlementaires était encore incertain, les recommandations d'un ancien membre de la mafia américaine dissiperont le doute. Dans Mob Rules – What the Mafia can teach the legitimate businessman [français : Les règles de la pègre – Ce que la Mafia peut enseigner à l'homme d'affaire respectable], Louis Ferrante indique que « le seul acte de corruption » qu'il recommande peut se résumer à « Manger, boire et être productif ». L'auteur présente en substance la pratique qui a permis à Jack Abramoff d'attirer des politiciens par centaines. Les lobbyistes français reprennent donc finalement une méthode mafieuse par l'intermédiaire du modèle Abramoff.