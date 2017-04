Lettre aux électeurs

Lettre aux indécis, aux dégoûtés, aux anarchistes, et pire, à tous ceux qui veulent voter Macron, Le Pen ou Fillon...

Je n'ai pas pour habitude de m'épancher sur les réseaux sociaux, mais l'horloge tourne et les sondages donnent les candidats aux coudes à coudes ! Donc si je peux contribuer à convaincre quelques personnes de réfléchir pour le vote de dimanche, j'aurais fais ma part de boulot.

Au départ je pensais ne pas voter, ne pas prendre part à la grande mascarade des élections présidentielles.

Mais comme la politique m'intéresse toujours, j'ai observé, écouté, échangé, lu. Et j'ai fini par regarder le meeting de Mélenchon (celui du 18 avril, et j'invite toute personne ne l'ayant pas regardé à en prendre connaissance avant dimanche prochain !) vite le temps presse...

Certains médias et ses adversaires véhiculent depuis longtemps une image négative de Mélenchon, le taxant de populiste, d'arrogant, d'extrémiste...

Or il faut toujours se fier à son propre jugement !

C'est ainsi que j'ai découvert un homme authentique, juste, plein de bon sens, optimiste et philosophe. Enfin pour conclure : un homme INTELLIGENT !

Donc évidemment un homme qui fait peur, qui dérange, notamment tous ces gens qui ne veulent pas que l'on bouscule ce vieux monde de croissance et de PIB, qui de toute façon est destiné à disparaître...

Alors autant prendre les devants !

Mélenchon c'est un homme ultra-conscient du monde dans lequel nous vivons, et de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'est pas dans le déni des problèmes et des enjeux environnementaux et sociaux qui sont les nôtres aujourd'hui.

Il est accessible, profond, grave, et parfois très drôle également.

Aussi il est le SEUL à parler d'écologie, d'agriculture biologique, de la 6ème extinction de masse des espèces, de l'écosystème qu'il faut préserver, du nucléaire qu'il faut démanteler, des énergies renouvelables qu'il faut développer ! Du droit des animaux, du droit à l'accès à l'eau, de l'alimentation, de la santé publique, de l'éducation, de la culture, etc... là sont les sujets qui préoccupent les citoyens Français et au delà les Européens !

Il est le seul à parler de l'inégalité des richesses, des inégalités entre les hommes et les femmes, du droit à l'IVG qu'il faut inclure dans la constitution pour ne plus revenir là dessus.

Qu'y a-t-il de plus IMPORTANT pour notre humanité qu'une politique comme celle-ci aujourd'hui ?

La France est un merveilleux pays, elle mérite un homme de qualité pour la gouverner.

Ne la laissons pas aux assoiffés du pouvoir, aux lobbyistes, aux financiers, aux haineux. Donnons lui la chance de faire autrement, d'insuffler aux autres pays une autre vision possible de la politique, d'être porteuse d'espoir, voir même de devenir un modèle.

Il est URGENT de construire aujourd'hui le monde de demain pour nos enfants et les générations futures !

Macron défend les pires valeurs du système capitaliste actuel, Fillon est un menteur et un arriviste conservateur.

Quant à Le Pen, elle ne prône que la haine de l'autre dans un état policier et fascisant.

Hamon est foutu, il a lui même appelé à voter Mélenchon. Ne risquons pas un second tour Macron/Le Pen !

Il en va de notre responsabilité de voter intelligent ! Pour faire barrage aux capitalistes véreux, aux haineux et aux escrocs. parfois les 3 ;)

Votons Mélenchon au premier et au second tour !