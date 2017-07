Lettre ouverte à la présidente d’En Marche

Lettre ouverte à Catherine Barbaroux, présidente d'En Marche, à propos de l'approche négative de certains députés sur le handicap

Madame la Présidente,

« Notre conviction, c’est qu’il faut avancer non seulement pour les personnes handicapées, mais avec elles, comme membres à part entière et égale de notre société »

Voilà une des phrases introductives du programme du Président de la République.

« Avec des si » entendons-nous souvent dans la conversation populaire…

Et si un une personne valide avait voulu participer à la campagne présidentielle et à l’aventure ‘En Marche’ mais qu’une maladie extrêmement grave et foudroyante l’avait clouée dans un lit d’hôpital pendant la majeure partie de celles-ci ?

Et si cette personne extrêmement handicapée n’avait pas matériellement pu se présenter devant la commission d’investiture d’En Marche’ pour les législatives, alors qu’elle avait de bonnes chances de présenter un profil susceptible d’être choisi.

Et si cette personne, ayant été par le passé, dans sa vie de valide, collaborateur d’élu, s’était vu signifier par plusieurs nouveaux députés ‘En Marche’ après avoir postulé auprès d’eux, qu’embaucher des handicapés comme assistant parlementaire était, je cite :

« Trop compliqué à gérer » et qu’ils ne pouvaient se permettre qu’on les soupçonne de recruter des handicapés en raison de leur handicap.

Et si de nombreuses autres candidatures, CV et recommandations à l’appui, n’ont jamais reçues la moindre réponse même négative de la part de la majorité des députés ‘En Marche’ contactés. Peut-être pour les raisons invoquées ci-dessus mais non-affichées cette fois…

Et si tout cela s’était réellement passé chez ‘En Marche’ ?

L’objectif de cette lettre ouverte, n’est pas personnel. Dans quelques mois, je n’aurai plus mes béquilles et les séquelles de mon syndrome de Guillain-Barré seront, je l’espère, amoindries. Les déceptions et les réponses blessantes évoquées dans cette lettre aussi.

Ma démarche est collective, je vous alerte pour ceux qui n’auront pas, comme moi, la chance de remiser leurs béquilles au débarras ou qui ne quitteront jamais leur fauteuil roulant.

Je vous fais toute confiance pour faire en sorte qu’En Marche’ inscrive dans les faits et dans les agissements de ses élus ce que le président Macron veut porter comme valeurs et comportements vis-à-vis du handicap.

Veuillez être assurée, Madame la Présidente, de mon plus profond respect,

Laurent Haddad

Cette lettre à été envoyée en copie à :

Madame Brigitte Macron



Madame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État chargée des Personnes Handicapées



Monsieur Richard Ferrand, député,

Président du groupe Le République En Marche

Monsieur Jacques Toubon, Défenseur des Droits

Monsieur Pascal Leroux, président de l'Association des Handicapés de France