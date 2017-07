Macron à Versailles : beaucoup d’ego pour rien

Lundi, l’arrogant de la République a tenu à la fois à griller la politesse à son Premier ministre, et à importer les pratiques politiques étasuniennes, en faisant son « état de l’union ». Même les macronlâtres les plus opiniâtres n’ont pas semblé très emballés par le très long discours du chef de l’Etat, qui a brassé beaucoup d’eau tiède et fait des propositions assez dérisoires.

Sous l’apparat, la superficialité paresseuse

Bien sûr, il y a eu le lot de formules, mais dénoncer l’agitation de Sarkozy et l’immobilisme de Hollande n’est pas le moyen de soulever les foules, tant ces critiques ont été exprimées bien avant lui. Cela renforçait le caractère très réchauffé et finalement pas nouveau du tout du discours du président, dans un contraste assez stupéfiant entre l’exhortation au changement et le caractère extrêmement vieillot du propos , qui pourrait être celui de Raymond Barre ou Michel Rocard il y a trente ans ou Edouard Balladur il y a plus de 20 ans… Finalement, de l’heure et demie de discours ne ressortent que quelques mesurettes institutionnelles , dont les Français savent bien qu’elles ne changeront rien pour eux.