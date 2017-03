Macron et Hollande : les Majax de la politique

Macron bénéficie d’abord de l’extraordinaire forcing médiatique en sa faveur. Il n’y a plus aucune pudeur ou retenue pour les médias à faire constamment la promotion d’E.Macron. Les sondages, dont on connait la possibilité de manipuler l’opinion en font partie.

Comme une lessive dont on nous matraque le nom au travers de centaines de messages publicitaires, on nous vend le candidat Macron. Pour l’instant, le public se rappelle son nom. C’est normal. L’avoir pour président, c’est autre chose. En fait, lorsque l’on essaie de décrypter son langage non verbal (mimiques, regard, gestuelle, ton ...) Macron est même assez effrayant. Ce gars là joue un rôle et le joue assez mal. Je me demande même s’il est « humain » ? Lui donner le pouvoir suprême serait certainement une catastrophe. Pire que ce que l’on a déjà connu avec les prédécesseurs.

Or, avec ce battage, ils nous montrent d’abord qui est LEUR candidat, celui du système prédateur en place, la banque Rothschild et le système financier en premier. Celui qu’il faut absolument éliminer par les urnes. En tout cas si on veut une société humaine et solidaire.

Non, les « grands candidats » font partie du système en place, il n’y a rien à en attendre.

C’est dans les « alternatifs » que se trouve notre salut. Quel gachis de les voir se disperser. Comme d’habitude, la division de la vraie opposition permet au candidat du système de gagner.

Enfin si rien ne change. Mais les deux mois à venir seront, j’en suis certain, pleins de surprises.