Macron et ses Ministres en pistes, pris à leurs pièges ?

Il faut mieux un faux cul que ne pas en avoir, du respect messieurs, c’est à vous que je m’adresse ! Un régime civil et représentatif, né d'élections libres, soutenu par la loi et contrôlé par la liberté de la presse, même corrompu et inefficace, sera toujours préférable à une dictature !

Ils retournent le veston via Macron, ils attendent un Ministère en France métropolitaine !

La valeur de la personne, trace sa vie à ce qu’il sait donner. Non attendre les écus des petits.

Les secrets inavouables d'un quinquennat laissent penser que ce genre de cabinet noir existe.

Avec le concours de BFMTV !! Repris au bas.

Dominique de Villepin êtes-vous « l’ordure » dont parlait Nicolas Sarkozy ? Votre pseudo Croc de Boucher vous l’avez vendu à Macron, vous êtes aussi lamentable qu’un abreuvoir à chevaux qui eux sont nobles et refusent de boire de l’eau sale. Cela ne vous affecte nullement et vous pouvez vous regarder dans une glace ? Vous craignez de ne plus pouvoir remplir votre assiette ? 100 mille €, pour une journée qui ne prendrait pas ? Une évidence se dégage ou pas ? Qui se ressemble s’assemble.

Les soutiens d'Emmanuel Macron se déclarent faisant fi du vote des socialistes qui a désigné Benoît Hamon candidat officiel du PS.

Ils sont au gouvernement, ils sont membres du Parti socialiste, ils valident le système de la primaire, ils ne semblent pas se ranger derrière Benoît Hamon, 1er de la primaire PS à la présidentielle. Le navire prend l’eau de tous bords faute d’accords avec Mélenchon, alors qu’ils représentent à eux deux la 1ere force selon les sondages. Qui est le magnanime ?

Les ministres fuient le candidat élu démocratiquement. Rejoindre le candidat pas membre PS, ni élu ? Ils ont pris le en train à se recaser. Abstraction des choix des électeurs une ligne politique claire ? Nous allons via Macron, pas via le candidat 1ere de la primaire.

Ils font confiance aux sondages, pas au vote des électeurs. Conception de la démocratie, ils remettent en cause la valeur de leur primaire. Aux fous disent-ils à La Réunion un vidéo gag !

Plus de crédit, à accorder aux hommes politiques. Certains passent à saute-mouton ? Pas plus aux médias d’ailleurs !

Ils déclarent : pour nous c’est Macron, alors silence En marche ! Non mais c’est social-démocrate. Surtout ne me parlez pas de finances, je suis capable de vider une salle aussi vite que la remplir.

Le ministre de la Défense de François Hollande, pense Benoît Hamon n’est pas le candidat apte à affronter Marine Le Pen. Ce poids lourd, incite d’autres ministres à le rejoindre.

La secrétaire d’État chargée de la biodiversité, fait savoir. Je soutiens Macron, « vote utile » contré à tous prix, Marine Le Pen. 96% des français lui font confiance, boum !

Secrétaire d’État aux Sports, annonce soutien à Macron. Ne dit rien à une négociation : « Le programme Macron il l’affirme, c’est le plus adapté aux défis qui sont ceux de la France.

Ancien ministre délégué aux Transports au gouvernement Ayrault. Secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche sous Valls, le maire de Boulogne-sur-Mer apporte les son soutien à Macron dans Le Parisien.

Secrétaire d’État aux Sports a annoncé sur RTL son intention de soutenir Emmanuel Macron.

Grand écart, persuadé survêtement dessus ils ne font pas !

Manuel Valls ! Dans son programme retrouve-t-il les idées du candidat P.S, non ?

Benoît Hamon reçoit l’appui de Najat Vallaud Belkacem, Laurence Rossignol, Ericka Bareigts.

Jean-Vincent Placé. Surpris par la « sincère conversion écologique » de Benoît Hamon. Il admet que des divergences demeurent sur l’Europe, l’économie. Est-ce bien important ?

La France perd 50% de ses milliardaires en 365 jours. La France perd ses milliardaires. Que deviennent-ils ? La politique menée en France qui les a fait partir ?

La quasi-totalité des journaux, se sont fait l’écho de la publication de la liste annuelle des milliardaires. Dixit la revue américain Forbes pour l’année 2016, pas un n’a jugé opportun de signaler que le nombre de milliardaires français, baisse de 50% par rapport à 2015.

Pour les humbles citoyens que nous sommes. On peut y lire certaines évolutions du monde.

Des riches justes moins nombreux, et un zeste moins riches

Cru 2016 : 1 810 milliardaires, contre 1 826 pour 2015, toute petite baisse de moins d’1%, liée au climat économique particulier. La fortune de quelques malchanceux en-dessous du seuil du milliard de dollars. Remplacés par de nouveaux entrants. Insuffisant via les sorties de la liste.

Au total, ces milliardaires pèsent ce jour plus de 6 480 milliards de dollars, diminution en un an de 570 milliards de dollars. Un scandale favorable à Macron et aux banques ?

Bill Gates pèse, pour la 22 e années consécutives, la première place du classement. Quelques 80 à 90 milliards, on ne sait plus trop, à force. La Chine continentale, 251 milliardaires l’Allemagne en compte 120. Milliardaires français 50% moins nombreux, mais plus riches.

Ajouts la blague, la moitié de cette somme est détenue par les 5 premiers élèves de la classe : Bernard Arnault, Liliane Bettencourt, Serge Dassault, François Pinaul, Patrick Drahi. On arrive à une manne moyenne de 3,5 milliards de dollars par tête de pipe pour les 34 restants.

Statistiques assommantes, et qui concernent des gens dont la vie est à mille lieues de nos préoccupations quotidiennes. Les chiffres sont plus intéressants si on les compare aux années précédentes. En 2014, la France comptait 67 milliardaires ! Ils étaient 74 l’année suivante. Expliquer que 50% d’eux aient « disparu » en un an ?

Politique désastreuse, en 5 ans, lutte davantage contre la richesse que contre la pauvreté. Une politique danger, nombre d’entrepreneurs ont quitté la France pour des cieux économiquement, fiscalement plus cléments. Plus de 23% des milliardaires sont des héritiers. Contre 15% au niveau mondial, les autres des entrepreneurs qui ont construit fortune à l’instar de Xavier Niel. Des successeurs de grandes familles, ont su faire fructifier leur patrimoine.

Paradoxe du cas français, la fortune des milliardaires français a bondi de 21% par rapport à 2015. Contexte où, j’évoqué plus haut, la tendance générale est plutôt à la baisse depuis 2010. Preuve sans équivoque, les Français savent utiliser leur argent. Il faudrait peut-être davantage impliquer les plus riches dans le redressement du pays plutôt que de les pousser à partir.

Dans toutes ces explications, nous retrouvons le monde de la finance. Ils veulent de Macron. De ses futurs Ministres « girouettes à qui mieux » qui ne veulent que des paradis fiscaux.

Oui il sera difficile, en 28 jours de coincer Macron, alors que nous savons qu’indubitablement, il dépend de l’Ordre Mondial. Il y a pléthore de candidats bien plus compétents. Ils sont moins introduits, lui est rentré par les coulisses. Il en sorti grandit, avec la vengeance et le concours des responsables notre Etat.

La France comme disait lien ! Ecouter faites-vous plaisir ! Il en va, que tellement de vérités sont dites. L’ensemble de l’article, se comprend en écoutant et en réalisant. Vous en êtes capables !

Pendant ce temps dans la capitale, il se passe des faits incroyables. On les laisse courir. Ils sont nombreux à en pâtir.

Sources L’Express :

L'Express. Pourquoi publier aujourd'hui une histoire politique de la France républicaine ? Parce que la république est à nouveau menacée ? Michel Winock. De fait, notre république démocratique ne se porte pas très bien. Une crise de confiance profonde s'est installée entre les citoyens et le système politique. Depuis 1958, puis la fin de la guerre d'Algérie et la décision prise par de Gaulle de faire élire le président de la République au suffrage universel direct, nous avons connu le régime politique le plus stable depuis le second Empire, lequel du reste avait duré moins de vingt ans. Un coup de fièvre en 1968, mais sans plus. Lien.

Un seul homme de sa trempe, et la France ne tremblerait plus cela serait le prix à payer.

Jusqu’à quand devrons-nous attendre ?

Le pouvoir : la soif des uns, la soumission des autres ! Nous ne sommes pas dans une révolution de religions. Chacun a les moyens de respecter l’autre, sachons appliquer ce qui correspond à chaque culture, les portes et les gens seront alors respectés.

"Cabinet noir" à l'Elysée : ce que dit le livre mentionné déclaration de M Fillon !

Derniéres minutes "flash"

Dans une lettre adressée à Eliane Houlette, patronne du Parquet national financier et à François Molins, procureur de Paris, plusieurs poids lourds de la droite française institutionnelle reviennent sur le livre Bienvenue Place Beauvau et réclament une enquête sur les pratiques de François Hollande évoquées dans l’ouvrage. Ils invoquent l’article 40 du code de procédure pénale et dressent dans un tableau une liste des infractions commises constatées. Elles sont nombreuses. À titre principal : Association de malfaiteur, corruption, corruption des autorités judiciaires, trafic d’influence, atteinte à la vie privée, atteinte au secret des correspondances, abus d’autorité, complicité de fraude fiscale, violation du secret professionnel, violation du secret de l’enquête. Lien !

