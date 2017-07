Macron, la présidence oligarchique

« ...on peut se demander si cette majorité n’est pas celle qui est la plus au service des intérêts du capital des dernières décennies. »





Les précédentes majorités avançaient masquées ! Pompidou sortait aussi de chez Rotschild, Giscard n’était pas un prolétaire même s’il jouait de l’accordéon et Hollande jouait du pipeau quand il disait que son ennemi était la finance. Ce qui caractérise l’actuel président (et non pas la « majorité » qui est une fabrication bricolée sans ancrage et sans avenir mais ne représente pas du tout la « majorité » des électeurs), c’est son arrogance et son cynisme, son absence totale de ’complexes« , l’affichage sans fard de son mépris pour le peuple qu’il ne connait pas.





Avant 1789, le pouvoir politique était au service de l’aristocratie et de la propriété foncière. Depuis 1871, il a toujours été au service du capital (entre les deux, il y a eu des hauts et des bas). Ce qui est flagrant avec ce président, c’est qu’il est en prise directe, c’est tout. Plus besoin de faux semblants ni de simulacres. La »majorité", elle, n’est qu’un notion très relative, maléable et maipulable.