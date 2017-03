Macron le meilleur d’entre tous

Quand on regarde l'audiovisuel ce matin, c'est l'unanimité chez nos journalistes impartiaux, relayés par les sondeurs perspicaces comme d'habitude.

Qui a été le plus convaincant, il n'y a pas photo MACRON

Qui a le meilleur programme, une évidence MACRON

Il a en plus une chance incroyable, notre MACRON, La main de Dieu comme Maradona. Une baraka énorme au tirage et au grattage.

Au milieu de la scène, face aux journalistes, quand la caméra prenait l'ensemble des candidats, MACRON trônait au centre, entouré de futurs disciples peut-être.

Le dernier à parler, et on dit que le dernier qui s'exprime a raison, et bien c'est encore MACRON.

J'ai regardé l'émission, intéressante sans contexte, mais je n'ai pas vu la même chose que les journalistes, mais c'est vrai, je n'ai pas leur science et surtout leur impartialité.

J'ai essayé de comprendre leur programme, de deviner leur sincérité, de détecter leurs imprécisions éventuelles.

MARINE LE PEN

Fidèle a elle même, on sait ce qu'elle veut, on sait ce qu'elle pense, on connaît la voie dans laquelle elle veut conduire la France. Son programme social proche de celui de Mélenchon, bizarre, mais c'est ainsi. On aime ou on n'aime pas, mais on peut se prononcer.

FILLON

Calme, lui aussi précis, ayant un peu limé les aspérités de son programme, mais clair précis dans ses propositions, il se dit le seul à pouvoir redresser la France grâce à son programme . Dans tous les domaines on connaît ses solutions. Costaud, batailleur, après tout ce qu'il a subi. Mais il va être un peu innocenté, ou ses méfaits atténués, le relais est pris par Bruno Leroux, notre ministre de l'intérieur donneur de leçon, mais qui va avoir des soucis semblables à celui qu'il fustigeait il n'y a guère.

L'arroseur arrosé, scénario connu.

MELENCHON

Fidèle a lui même, Tribun extraordinaire, l'esprit vif, l'humour, mais aussi la précision. Comme pour les deux précédents, on connaît son programme, c'est clair, précis, chiffré. On sait vers quelles couches de la population vont ses préoccupations, et celles qui vont aussi être la cible de ses choix.

Sur l'Europe, on devine ce qu'il voudrait, mais on n'est pas sur.

Un seul handicap, ils sont deux, à se partager les mêmes électeurs.

HAMON.

Alors là on dit qu'il a été un peu faible pas très convaincant, je ne suis pas d'accord. Il a un programme connu, qui a mon avis sera peut-être un programme crédible dans 50 ans, mais comme il a dit lui même il a un programme qui sort des sentiers battus. Le seul à avoir eu le courage de questionner Macron sur les mécènes qui lui permettent de mener une campagne en carrosse. J'ai eu l'impression, qu'en dehors du social, le reste n'était pas prioritaire, c'était très conventionnel.

MACRON.

Alors là du grand art, le bien aimé des médias m'a sidéré. Consensuel au possible, du Hollande bon cru.

Fillon, il est d'accord avec certaines de ses mesures

Mélenchon, bien sur que son programme a de bonnes mesures,

Hamon d'accord avec lui, mais son programme n'est pas actuellement réalisable.

Marine le Pen, Il a même trouvé des points d'accords avec elle, stupéfiant.

Les voies de MACRON sont impénétrables

Son programme, Plus d'Europe, toujours plus d'Europe, des précisons sur son programme, pas nécessaire, son programme c'est lui. Il est jeune, il est beau, il séduit, les médias lui font un tapis de roses, il a des amis puissants et riches, et tous les Rastignac qui craignent que leur parti de Gauche, ou de droite, ne leur offre pas un avenir politique, désertent leur camp et viennent à lui.

Bayrou, le centre, un parti qui n'a plus un député à l'assemblée et veut retrouver un groupe, l’opportunisme fait homme.

Même Barbara POMPILI, ministre de Hollande rejoint le sauveur.

Il a tout pour réussir, il ne pas perdre des points en donnant un programme précis

Comme le faisait remarquer marine Le Pen, il a réussi à parler sur un sujet 7 minutes, et personne n'a rien compris, je ne me souvien même pas quel était le sujet, tellement il m'a paumé en route.

Monsieur je veux plaire à tout le monde, je ne sais pas ce qu'il veut faire, enfin oui je sais une chose.

Il veut être président de la république. Pour quoi faire ?

Vous verrez plus tard si les médias réussissent leur coup, vous faire élire un OPNI

Il faut acheter la pochette surprise, vous l'ouvrirez plus tard.