Macron : les vieilles idées dépassées de la nouvelle star politique

Bonjour,

Tous ces politicards rament à contre-courant de l’Histoire.

L’Histoire n’est pas du côté de Macron, ni de Fillon, elle est plutôt du côté du Brexit,en Angleterre, et demain la France quitteral’UE, le « machin », soyons-en certains, et nous serons du coup bien débarrassés de cette classe politique totalement obsolète, qui se réclame des plus ringardes des théories économiques : les Von Mises, les Hayeck, les Friedman, les Stigler, etc... Tous ont produit des pavés pour diffuser leur conception ultra-libérale de l’économie, en fait de la Finance, pour dénigrer le contrôle et la régulation des Etats. Ce modèle ultra-libéral est entrain, devant nous, de se casser la figure. Malgré la guerre des formules et des mots que mènent les Gattaz, les Macron, les Fillon, et autres phénomènes médiatiques gonflés à l’hydrogène télévisuel.

Ces gens-là ne désespérent pas de vouloir continuer malgré la défaite de la pensée ultra-libérale, à nous imposer un modèle désormais dépassé. Oh ! Ils essayent, il tentent, mais tout indique que les curseurs en leur faveur sont à minima. Si Macron fait du buzz sur les écrans, avec ses creux discours, son bilan, lui n’est pas creux, il est à porter au négatif de la classe politique qui se traîne de mandature en mandature depuis des decennies maintenant.

La loi Travail, le 49/3, la destruction de la Sécurité sociale, la paupérisation de la France, des Français et l’enrichissement d’une classe politique complètement dévoyée.

Et l’Histoire se fera malgré eux, contre eux et sans eux !