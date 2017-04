Macron liquide le PS

LE PEUPLE LUI, N’EST PAS SOMNAMBULE : IL COMBAT ET COMBATTRA LA XENOPHOBIE ET LE LIBERALISME

Avec l’aide des libéraux du PS et d’une partie de l’appareil du parti, Macron a réussi à liquider le parti d’Epinay.

Les naïfs pensent à tort que le banquier, ancien ministre, est le seul artisan de sa victoire au premier tour des présidentielles.

Ils oublient toute l’aide apportée par de nombreux élus socialistes.

Le Centre vite enterré a réussi son coup.

Le Centre c’est au-delà du groupuscule de Bayrou, tous les politiciens qui rêvent de mettre fin au partage entre la gauche et la droite, c’est-à-dire entre les exploiteurs et les exploités.

Ah si Mélenchon avait mis de côté son égo et son antisocialiste, masqué en antisystème, lui et Hamon, signant un accord auraient pu en présentant qu’un seul candidat passer devant Macron !?

La droite est en miettes, beaucoup de ses représentants sont prêts à rejoindre Macron.

Nous allons assister dans la semaine qui vient à des appels à faire barrage au Front National….

Si de nombreux votants socialistes et communistes ont voté massivement pour Chirac au deuxième tour des présidentielles en 2002, beaucoup ont regretté leur choix……

Le Pen c’est la xénophobie et Macron la liquidation des acquis sociaux et l’obéissance servile aux diktats de l’Union Européenne.

On ne reste pas entre le marteau et l’enclume, d’autant plus qu’il existe de nombreuses voies de passages entre ces deux politiques anti démocratiques.

Le PS est mort, personne ne pleurera celui de Valls, de Hollande et de Cambadélis !

Rien n’est totalement bouché pour la gauche, la vraie, si elle sait se rassembler et agir en commun.

Les élections législatives représentent une échéance importe, son résultat peut contribuer à mettre en place une résistance, voire plus car rien n’est figé et il n’est pas évident que la Droite et ses deux faces macronniste et ex UMP soient majoritaires.

Il faut les préparer en dépassant les clivages gauche socialiste, PCF et PG donc en jetant les bases d’un rassemblement contre l’Union Européenne, pour l’abrogation de la loi travail et contre la constitution réactionnaire de 58.

Ce mouvement politique à construire et le mouvement social peuvent chacun séparément et ensemble contribuer à ouvrir des perspectives d’un avenir plus heureux.

Jean-François Chalot