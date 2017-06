MACRON PREUVES qu’il était ministre pour le RACHAT de SFR

LES FAITS SUR MACRON

MINISTRE DE L'ECONOMIE LORS DU RACHAT DE SFR PAR NUMERICABLE

La transaction entre SFR et NUMERICABLE a fait jaser, MACRON a déclaré qu'il n'était pas ministre au moment de cette transaction et ceci pour plusieurs raisons. Tout d'abord car il ne veut pas être associé à DRAHI RMC BFM SFR, ensuite car c'est un échec d'avoir cédé SFR à NUMERICABLE, et enfin en niant sa participation, il permet de se déresponsabiliser dans cet échec français, il n'était pas concerné et donc incapable d'intervenir. Or, tout est faux.

Premièrement, il était numéro 2 du cabinet présidentiel de l'Elysée au commencement des NEGOCIATIONS, couvé par Jean-Pierre JOUYET. Le cabinet présidentiel, notamment le poste de numéro 1, autrement dit le secrétaire générale de l'Elysée est au dessus du Gouvernement, en terme d'influence il équivaut au Premier ministre. C'est la hierarchie, la dynamique institutionnelle, c'est indéniable. En conséquence, Emmanuel MACRON entre 2012 et 2014 en tant que numéro 2 de l'Elysée était au cœur de ces préoccupations. Et c'est bien pour cette raison qu'il a été nommé ministre de l'Economie poussant vers la porte de sortie Arnaud MONTEBOURG. Cette arrivée de MACRON à l'été 2014, a ouvert d'autres portes, celles des investisseurs étrangers tels que GENERAL ELECTRIC, NUMERICABLE, HOLCIM, KMD, NOKIA etc...

Deuxièmement, le domaine de prédilection de MACRON est l'économie, il est donc farfelu de penser qu'il s'occupait d'autres choses que d'économie à l'Elysée ou au ministère du même nom. Bien entendu qu'il était au courant de ces transactions. D'autant plus que le banquier de ALSTOM ou TECHNIP était son ancien employeur, Rothschild & Cie. Conflits d'intérêts... ? ouh le gros mot, non c'est un complot.

Deuxièmement, la fin des négocations et l'accord « sous conditions » de l'autorité de la concurrence sont tombés le 27 octobre 2014. Qui était ministre de l'Economie à cette époque ? Emmanuel MACRON. Le président ainsi que les membres du collège de l'autorité de la concurrence sont nommés par le président de la république sur rapports du ministre de l'Economie. Bruno LASSERRE (ENA) a été président de l'autorité de la concurrence pendant 12 ans (2004-2016), un record. Le plus long mandat à la tête de cet organe du ministère de l'Economie parmi les huit autres présidents depuis 1963. L'accord contractuel du 27 octobre 2014 nécessitait encore la signature de deux représentants de NUMERICABLE et de ALTICE auprès de l'autorité de la concurrence. Emmanuel MACRON aurait pu, comme le voulait MONTEBOURG, s'opposer à cette vente grâce au décret « MONTEBOURG » limitant les investissements étrangers dans certains secteurs d'activités. Or il ne s'y est pas opposé.

Protocole d'engagements entre l'acquéreur et l'autorité de la concurrence à votre disposition, spécial pour les fadas de...contrats :

Troisièmement, un article anodin ? Non puisqu'il confirme encore ce que nous devrions tous savoir, Emmanuel MACRON était ministre de l'Ecomonie au moment du deal entre SFR et NUMERICABLE. Un article de BFMTV daté au 12 novembre 2014 intitulé « Bercy donne son feu vert au rachat de SFR par NUMERICABLE » nous rapporte que le ministre de l'Economie a béni ce rachat en donnant son feu vert le 28 octobre 2014.

Quatrièmement, le document financier 2015 de la société NUMERICABLE SFR incluant le rapport financier annuel, nous indique que la fusion acquisiton a été finalisé le 27 novembre 2014 après l' acquisition de la totalité du capital SFR auprès de VIVENDI . Fin de l'histoire SFR. Reste un relent de complot, je sais... cherchez alors.

PAGE 4 : 1.1.2.1 Histoire de Numericable :

Enfin, l'apothéose, lors du grand débat l'opposant à Marine LE PEN, Emmanuel MACRON a menti, la preuve en direct ici même, cliquez sur ce lien replay du grand débat ci-dessous et calez vous sur le temps de parole de LE PEN à 4 minutes 30, MACRON coupe la parole à LE PEN sur le thème de SFR BFM DRAHI, pas sur une autre thématique. Elle venait d'enchainer 2 minutes d'intervention sans être coupé par le candidat d'En Marche ! Il a été subitement réveillé par la sonnerie SFR. Sa réponse, aucune, juste une pirouette sur autre un sujet. Ensuite, le temps de parole de MACRON à 5 minutes, écoutez... : « je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu » (c'est un complot contre vous MACRON). En même temps, admirez l'aplomb du personnage et son expression, c'est quoi un MACRON menteur, c'est ça :

Conclusion lapidaire, le Président de la République française Emmanuel MACRON a menti sur un sujet capital en réfutant le fait qu'il était ministre lors du rachat de SFR par NUMERICABLE. Prenez note et réagissez.

N.B :

Un autre sujet mériterait d'être débattu, pourquoi est-ce que la vente de SFR à un israélien résident suisse est-elle une erreur ? Et qu'est-ce qui a été vendu exactement ? Des chaussettes, des frites, des téléphones, sans blague ? Quoi ?

