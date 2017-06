Macron résignation plutôt que Macron-mania

La victoire de la République En Marche est avant tout une victoire par défaut, sans réelle adhésion, du fait d’un rejet des autres partis.

Sur les 51% d’électeurs qui ne sont pas allé voter, plus de la moitié des électeurs de Mélenchon ne se sont pas déplacé pour voter FI. Et plus étonnent encore, c’est pareil pour les électeurs de marine, alors que ces derniers avaient pour habitude d’y aller au pas de l’oie. Chez les LR c’est encore pire avec au moins 60% des électeurs LR-UMP qui n’ont pas voté pour leur candidat.

Dimanche prochain, on va se retrouver avec une assemblé composé d’au maximum 4 FN, une vingtaine de FI-PCF, une petite centaine de LR-UDI et une vingtaine de PSG-DG. De plus, parmi c’est 120 UMPS, il y aura plus de la moitié qui dès le lundi vont annoncer leur ralliement à REM-MODEM.





On se retrouve avec une assemblée où REM n’a besoin de personne et même pas le Modem, pour assurer sa majorité. Si cela n’est pas un vote d’adhésion, dites moi ce que c’est ?

Tous les parti politiques traditionnels, viennent de se prendre la branlée du siècle. certains comme le PS, les centristes de Morin, EELV ne vont jamais s’en remettre.

De plus les anciens PS comme Valls Cambadéllis qui voulaient opérer un virage vers la sociale démocratie, viennent de se faire griller la politesse par un Macron hyper opportuniste





N’imaginez pas une seconde que notre salut viendra d’En marche qui est plus une machine à recycler qu’un parti du centre. On voit bien les transfuges de droit mais surtout du PS pour s’en rendre compte