Macron surement le pire ?

« Il vaut mieux une dernière minute de tendresse, que le coup de Jarnac d’un Panda »

Protégé par qui, depuis quand et comment ? Prendre le coup de Jarnac au second degré !

La Justice, la Politique, ne doivent pas rendre fous, ou construisons des asiles à la place de prisons. Le tout est de savoir où les punissables d’Etat doivent se rendre ?

La couverture du tabernacle ne donne pas une hostie de sainteté, à une allure Play boy.

Macron pris dans Le scandale Servier, dans la mesure où la réalité éclate vous seriez surpris ?

Ce ne sont ni les valeureux enquêteurs du Canard, ni les fins limiers de Médiapart, ni même les expérimentés journalistes du Monde qui ont dévoilé le pot au rose, mais le docteur Irène Frachon. Connue du grand public pour avoir révélé le scandale du Mediator, et décorée par l’association Anticor du Prix éthique du Lanceur d’alerte citoyen, Irène Frachon a tiqué en relevant que le « représentant santé » (et principal inspirateur de son programme en la matière), Jean-Jacques Mourad, était en fait rémunéré par le laboratoire, pour des montants qui pourraient avoisiner le million d’euro pour la seule année 2016. J’avais publié déjà la force de cette femme. Lien. Que dire de plus du véritable journalisme d’investigation dont acte !

Est-ce le début d'une " affaire Macron " ? Peut-être, car la très sérieuse association anti-corruption Anticor a saisi, le 13 mars, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) sur la déclaration de patrimoine du candidat à la présidentielle, déposée en octobre 2014, après sa nomination comme ministre de l'Economie. Le problème : Macron a perçu 2,8 millions d'euros, de 2008 à 2012, lorsqu'il était banquier chez Rothschild. Mais sa déclaration de 2014 fait état d'un patrimoine de 1,2 million d'euros et d'un endettement de plus d'un million, soit un actif net inférieur à 200.000 euros. Anticor constate un " manque de cohérence entre les revenus et le patrimoine déclarés ". " Nous avons confiance dans la Haute Autorité, souligne Eric Alt, le vice-président de l'association. Mais compte tenu de la place de Monsieur Macron dans cette campagne électorale, nous lui demandons de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère de sa déclaration ". Cet écart entre les revenus et le patrimoine lui fait même craindre " une nouvelle affaire Cahuzac ". De fait, Anticor pousse la HATVP à vérifier si Emmanuel Macron n'a pas camouflé d'argent dans des paradis fiscaux, comme l'ex ministre du Budget. Vraie ou fausse démission ? Pris la main dans le sac !

Il semble que s’il se rend à Rome à la suite des présidentiels, en qualité de ce qu’il sera ou pas.

Sa confession face au Pape, va prendre un sacré moment. La question que l’on peut se poser obtiendra-t-il le pardon ? Venant de l’église et surtout du Saint Siège, presque une certitude.

Compte tenu qu’ils ont d’autres chats à fouetter avec leurs problèmes de prêtres pédophiles.

Nous sommes en train de nous faire copieusement voler. Il semble à priori, que ces vis-à-vis dans les débats pas un seul, n’a osé parler du canard.

Pourtant les faits sont bels et bien là. Essayons de comprendre, et lorsque l’on entend le Maire de Lyon le comparer à JFK sur France 2 le 22 mars 2017 dans « Les Quatre Vérités ».

Regardons les faits de plus près. Nous aurons une idée plus ponctuelle, une action évidente, immédiate cela semble bien compromis. Puis le terrible du quotidien passe à la trappe ? Une évidence, que chacun se fasse son opinion dans une enquête parfaitement menée.

Essayons de prendre une calculette voire à défaut celle qui se trouve sur notre portable.

Dans les menus, à mettre en mémoire Macron. Début 2017, Macron n’a pas déclaré à la Haute Autorité. Pratiquement 8 mois auparavant, soit en 2016, pour l’instant cela nous mène dans une impasse. Le Canard Enchaîné dixit : Macron aurait remis une fausse déclaration de patrimoine à la Haute autorité. Cette fausse déclaration a été transmise au fisc, et depuis, silence sur les ondes. Affaire étouffée ? Poulain de Hollande, cela semble plausible. Taisez-vous…. Quelqu’un avait dit cela dans le cadre d’une campagne il a fini au vert galant ?

Candidat, justiciable comme tout un chacun ? Il a reçu de Rothschild 2,8 millions d’€.

Surprise elle n’est pas non plus, dans sa déclaration de patrimoine ? Radio « Corbeau » tel dans Le Vieux Fusil, ne laisse aucune note. Berruyer expert conclut « Macron a dilapidé plus d’un SMIC par jour pendant 3 ans, soit l’argent est ailleurs. Il sortira dans les comptes de campagne d’un donateur « anonyme ? ».

Déclarations de Macron, il est devenu « négatif » En un mot comme en mille. Macron est ruiné mi-2016 ! » Quel magnifique départ aux Prix du Président de la République, il a presque mille fois les montants déclarés ou obsolètes. A votre bon cœur mes citoyens ?

Macron aurait-il un problème ou plusieurs avec l’argent ? Pas celui de Zola, peut-être de Law ? Banquier stupide ou crapuleux ? Un très vaste dilemme, quand les faits réels sortent au grand jour ; les chauves-souris rentrent dans leurs antres, c’est gluant !

Macron refuse de répondre aux questions du Canard enchaîné. « Ce n’est jamais bon signe En effet, selon Berruyer : lorsqu’on n’a rien à cacher, on ne réfute, les questions d’une telle presse. Macron est de par son métier que ce soit en « privé, en Etat » Coutumier de l’étrange « manque de curiosité de la presse » qui soulève tant de questions.

Autre surprise « on ne trouve plus sur le site de l’HATVP les anciennes déclarations de revenus, de situation patrimoniale de Macron. Lors de sa nomination au gouvernement en 2014 Mais les dits documents avaient été archivées. Donc il a pu être établi que :

Macron a gagné « près de 3,4 millions d’euros bruts de 2009 à 2016 » ! Représentant peu ou prou environ 1 800 000 euros nets après impôts !

Il a donc utilisé environ 2,6 millions d’euros bruts. Environ 1,4 million d’€ nets en 3 ans. Son patrimoine net est ramené à juste presque rien ». Questions, aucun de ses antagonistes n’osent jamais lui poser. Les jeux sont faits ?

A ce jour, votre patrimoine est nul. Pourtant vous avez gagné plus de 1,8 million d’€ après impôts ? M. Macron, on apprend par la presse que vous avez souscrit : un prêt familial de 50 000 € étant jeune. À quel moment, via quel organisme ? Dans quel but ? Vos géniteurs sont médecins, vous étudiez à Sciences Po.

A la période de l’Élysée, au gouvernement, avez-vous eu à traiter de sujets touchant de près ou de loin à une des très nombreuses activités de M. Hermand ? Qui est ce Monsieur M. Hermand ? 288e fortune de France avec 220 millions d’€. Il est le « parrain officieux » à qui il a prêté 550 000 euros, Dixit BFM le 31 août 2016.

M. Macron, vous avez estimé sur vos déclarations. Votre logement 935 000 € en 2014. Acheté 890 000 € en 2007. Le Canard enchaîné, précise : Les prix ont augmenté de 33 % dans votre quartier en 7 ans.

Avoir refinancé en 2012 votre ancien crédit, 400 000 ou 350 000 €, en le passant à 600 000 €. Pourtant vous ne crouliez pas sous l’argent ?

A quoi correspondent exactement “350 000 € pour des travaux dans la résidence secondaire“ en ayant du mal à vous désendetter ?

Comment faire avoir un Livret de Développement Durable de 40 000 €. Les LDD sont limités à 12 000 € ? En 2014, vous dites concernant votre voiture d’occasion. À 28 ans, en 2005, 40 000. Un hic 40 000 €, correspond à votre salaire annuel de l’époque ! (Source : JDD 12 février)

Retournerez-vous chez Rothschild si vous perdez en mai ?

Conclusion : Bon nombre de questions, de points d’ombres, une absence totale de transparence qui ne sent pas bon. Toujours silence média, lesquels pour bien moins que ça ont enquêté des semaines durant sur le dossier Fillon et ses sociétés. Bruno Le Roux a pris la porte en pleine face alors qu’il était à l’intérieur ?

Strictement rien du côté de la justice. Affaire avec un parfum, couleur rose. Le fils Fabius, s’offre un pied à terre de 7 millions d’€. il n’avait pas un sou, il ne déclarait aucun revenu, sans déclencher l’alerte rouge à Bercy.

Il y a quelque chose de pourri en politique et bien plus loin. Cela me fait penser à un Editorial que j’avais publié en 1987 accusant les banquiers de faire sombrer l’agriculture de la France.

A priori malgré les courriels insultants reçus à l’époque l’ADSL n’existait pas. Il y a des gens dans le public une personne du monde agricole pour me dire que j’avais tort ?

Aurons-nous des explications solvables, dans le cadre des confrontations à venir ? A ne pas en douter, je ne peux admettre que l’on nous impose médiatiquement à coups de millions un expert de la finance.

Jamais il n’a été élu, je me souviens de l’un de ses meetings, on avait le sentiment visuel, qu’il va faire une crise d’apoplexie. Pour terminer cette mise au point et questions, les réels problèmes sont isolés, la preuve.

Ce sont des scènes dignes des favelas brésiliennes. Depuis quelques semaines, dans le quartier de la Goutte-d’Or, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, des enfants d'une dizaine d’années sont livrés à eux-mêmes. Parfois violents, ils sniffent de la colle, le jour comme la nuit. Rétifs aux dispositifs de prise en charge traditionnels, ces enfants toxicomanes venus du Maroc laissent riverains et autorités désemparés. Qui sont-ils ? Comment sont-ils arrivés-là ? France info est allé, à leur rencontre. Il semble, qu’un des problèmes essentiels soient dans le devenir d’enfants de 8 à 12 ans, Un hasard un leurre ? Non le réalisme du quotidien une jeunesse livrée à la rue. Que ceux qui n’ont pas vue le film se souviennent et constatent ce qui nous attend dans la mesure où nous ne réagissions pas ! Moi Christiane F, droguée prostituée……

Le film complet pour les fans de cinéma et les conséquences de toutes formes de drogues. Des heures de recherches en français !

Ce n’est pas la première fois que les films servent les politiques enfermés dans leurs bulles.

Messieurs qui voulaient devenir grands, ayez les mains propres. Il est évident que :

Les Mains Sales : Jean Paul Sartre pourraient donner des leçons ! Ou la Putain Respectueuse !

Le Panda

Patrick Juan