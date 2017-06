Macron veut faire pire que la loi dite travail

Ce qui est bien, avec Macron, c’est qu’il prévient :





« Vous savez, je ne vais pas vous mentir, vous allez subir une intromission brutale dans vos fondements et vous avez juste le temps pour vous préparer. Je serai honnête en vous prévenant que je ne fournis pas la vaseline et qu’elle ne sera pas remboursée par la sécu. Donc, soyez raisonnables, préparez-vous et faites le nécessaire. Vous trouverez sur les sites du MEDEF et de la CFDT les techniques et produits indiqués pour négocier dette transition pénible. C’est la première fois qui compte, après ce n’est que du bonheur. Vous verrez ! »