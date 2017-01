Manuel Valls, entre postures et impostures

@Laurent Herblay

L’IMPOSTURE NE MARCHE PLUS ET NE TROMPE PLUS PERSONNE ! Et les mots de ce siècle insolite ne guérissent plus les maux innombrables !

Il faut du concret et du réel MAINTENANT ET TOUT DE SUITE ! AU DIABLE LES HISTOIRES A DORMIR DEBOUT QUI AMÈNENT LES SOMNAMBULES A LA QUEUE LEU LEU VERS LES BIDONS DES URNES !





Pour le reste comprenez bien que nous sommes en 2017 ... Les peuples sont saturés par le mensonge et par la désinformation :





ILS NE VEULENT PLUS DE PROMESSES BIDON DES URNES, ILS EXIGENT DU VRAI, DU SOLIDE, DE L’HONNÊTE, DU DURABLE ET DU SÛR !





Pour cela, les peuples savent qu’ils ont CHACUN UNE NATION, ils ont un ETAT, ils ont leur CULTURE NATIONALE, LEUR HISTOIRE NATIONALE et L’ENSEMBLE DE LEURS ATTACHES QUI LEUR PERMETTENT LA COHÉSION NATIONALE !





Ceci n’interdit pas les relations, la coopération, le commerce et le rapprochement entre les peuples du Monde !





Les guignols du PENDULE GAUCHE-DROITE sont fatigués, ils n’ont plus rien a donner et ne sont plus en mesure d’amuser le peuple par leurs promesses aussi vides qu’incohérentes !





JE RAPPELLE MON SLOGAN :





« » NOUS PRÉFÉRONS UNE FRANCE AUTHENTIQUE QUI APPARTIENT AUX FRANÇAIS TOUT EN ETANT OUVERTE AU MONDE, PLUTÔT QU’UNE FRANCE HYPOCRITE NATIONAL-SOCIALISTE QUI TROMPE ET LE PEUPLE DE FRANCE ET LES PEUPLES ÉTRANGERS ".