Marine Le Pen a-t-elle eu raison de refuser de se voiler ?

"Vous transmettrez au grand mufti ma considération, mais je ne me voilerai pas". C'est ce qu'a déclaré Marine Le Pen à Beyrouth ce mardi, au moment d'entrer dans la moquée Aïcha Bakkar où elle devait s'entretenir avec le grand mufti de la République libanaise, Abdelatif Deriane. L'entrevue a donc été annulée.

Si la candidate frontiste affirme avoir prévenu dès la veille qu'elle refuserait de se voiler, les autorités sunnites du pays jurent qu'elle était informée de ce protocole et l'avait accepté. Certains proches de Marine Le Pen confirment la version libanaise : elle aurait été au courant dès le début mais que "la visite n'avait pas été annulée", une manière de dire que Marine Le Pen a voulu faire un coup de com.

L'électorat frontiste a salué le geste de sa candidate qui, en refusant de porter le voile, aurait "résisté" à l'islamisme telle une digne émule de Charles Martel. Pour ses électeurs, cette polémique ne fait que renforcer sa carrure présidentielle. Sur les réseaux sociaux, nombre d'internautes ont salué dans ce coup d'éclat le geste d'une "femme d'état" et d'une "Française libre". Chose rare, même Nicolas Dupont-Aignan a félicité sa rivale : "elle a eu raison en tant que femme" a-t-il déclaré au micro d'Europe 1.

Confondre compromis et compromission, diplomatie et soumission, voilà le mal français. Excités par l'idée que leur championne ait dit "non" à un responsable musulman, les électeurs nationalistes y voient une petite victoire sur l'islamisation, quitte à oublier que les faits se sont déroulés dans un pays (majoritairement) musulman et non sur le sol français. La candidate n'y était pas allée pour "désislamiser" le Liban mais pour y rencontrer de futurs partenaires politiques, économiques et religieux avec qui elle aura à négocier si les portes de l'Élysée s'ouvrent devant elle. Ce geste de "résistance" prend alors une furieuse allure de pique inutile et contre-productive.

Marine Le Pen n'est pas la première à refuser de se voiler en pays musulman, Michelle Obama avait fait de même lors d'un déplacement en Arabie Saoudite. Toutefois, la position d'une First Lady de la première puissance mondiale est sensiblement différente de celle d'une candidate à la présidentielle française.

Conclure sa première visite diplomatique par un esclandre inutile est une mauvaise idée sur le plan diplomatique. Avoir des principes et s'y tenir est une chose, passer pour capricieuse alors qu'on commence à peine à se faire reconnaître internationalement en est une autre.

Outre 'l'aspect politique, c'est philosophiquement que la pique de Marine Le Pen pose problème : peut-on intimer le respect de la loi française aux Musulmans qui viennent dans notre pays et refuser de respecter les lois desdits pays lorsque l'on s'y rend ?

Certes, l'adage "A Rome, fais comme les Romains" ne s'applique "qu'aux personnes qui s'installent dans un pays et non aux visites diplomatiques" comme l'a affirmé Marion Maréchal-Le Pen. En outre, les pays européens ont coutume de ménager leurs invités, quitte à s'asseoir sur certaines valeurs : ainsi, lorsque le président Ahmadinejad est venu en France, Laurence Ferrari s'est voilée pour l'interviewer. Idem, lorsque son successeur, M. Rohani, s'est rendu à Rome : des statues nues ont été "camouflées" pour ne pas heurter le prestigieux invité. On ne peut demander aux Occidentaux de s'incliner à la fois chez eux et à l'étranger.

Cette provocation donne néanmoins du grain à moudre aux adversaires de Marine Le Pen, parmi lesquels on trouve de nombreuses associations communautaires musulmanes qui auront beau jeu de continuer à militer pour le voile et le burkini au prétexte que la candidate frontiste n'a pas respecté les coutumes du pays où elle s'est rendue. En acceptant de porter le voile, c'est un message d'union qu'elle aurait délivré aussi bien à cette "France apaisée" qu'elle appelle de ses vœux qu'aux partenaires moyen-orientaux qui auront un rôle non-négligeable à nos côtés dans la lutte contre l'islamisme et la régulation des flux migratoires.