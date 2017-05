Marine Le Pen, cette « facho » qui nous promettait la démocratie directe

Parler de démocratie directe à la Suisse est une rigolade... La Suisse est le pays des banques et des capitalistes qui tiennent donc l’argent, les médias... et le pouvoir, tout comme ici...

De plus une véritable démocratie directe veut que la majorité exerce son pouvoir non seulement au niveau de la Cité mais aussi au coeur de l’outil de production et d’échange...

Ce qui veut dire que toutes les banques et grosses entreprises doivent être socialisées et placées sous le contrôle des travailleurs et de la population décidant collectivement quoi produire et pour qui...

Sans cette socialisation, grâce à l’argent et à la possession des médias, les capitalistes gardent le contrôle des opérations référendaires et orientent le résultat dans le sens qui leur convient comme c’est le cas dans la semi-démocratie directe suisse.

Rappelons ici que sous Napoléon 1er et Louis Napoléon Bonaparte les référendums prenaient la forme de plébiscites et ont tous été gagnés par un pouvoir très loin d’être démocratique...