“Si la liberté d'expression se limite aux idées qui nous conviennent, ce n'est pas la liberté d'expression.” Noam Chomsky

Même si on n'est pas FN , et j'allais dire surtout si on n'est pas FN

on ne doit pas cautionner le traitement qui est appliqué à ce parti.

On assiste à un spectacle particulier même si il n'est pas nouveau.

La chasse au FN. La critique est permanente tout au long de l'année mais les dates d'ouverture officielle de la chasse, elles, coïncident avec les dates des élections, alors là on sort toutes les armes les plus lourdes, et de toutes parts on se précipite pour participer à la curée. Tous les moyens sont bons, même la violence.

Cette haine distillée jour après jour aboutit à des actes anti démocratiques comme à Nantes samedi dernier ou des manifestations de mouvements d'extrême gauche et de syndicalistes frustrés et fâchés que les ouvriers partent en masse au FN, organisent des manifestations pour refuser la parole au FN, manifestations qui se terminent par des violences, des troubles et des saccages, pendant lesquelles 11 gendarmes mobiles ont été blessés. On tombe là dans la voyoucratie.

http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/25/heurts-avec-la-police-et-vitrines-brisees-en-marge-dune-manif-anti-marine-le-pen/

Marine Le Pen devrait être comptable des dérapages de son père et des positions de l'ancien FN ?

Alors si on remonte un peu dans les déclarations contre l'immigration, il y a celles du Général De Gaulle, de Chirac, de Juppé, de Marchais, de Valls et de tant d'autres, et dans un autre domaine,les amitiés de Mitterand. On n'aurait pas fini de faire le procès des partis et de leurs partisans.

Doit on condamner le parti communiste d'aujourd'hui pour les propos de Marchais visant les Musulmans ?

Je ne le pense pas, mais cela doit nous rendre plus tolérant et moins excessif.

EcoutezAlain Juppé sur l'immigration et la préférence nationale

https://www.youtube.com/watch?v=fCVE30lKEv4

Le rappel du passé ne doit pas être à géométrie variable si on veut se livrer à cet exercice de façon honnête.

Le médias, les associations, les syndicats, les artistes, les partis politiques surtout sont les instigateurs de la situation faite au FN.

Alors là il faut s'arrêter un instant sur les partis politiques.

Car il s'y passe plusieurs phénomènes étranges.

Premier phénomène l'unanimité, de la droite à la gauche, en passant par ce qu'il reste du centre, tout le monde est contre le FN.

Le deuxième phénomène est que chaque parti dans chaque intervention passe par la déclaration ''il faut à tout prix éviter la victoire du FN''.

La motivation principale est celle-là.

A la limite, on privilégie la lutte contre le FN par rapport à son programme, on fait des alliances dans le but premier ''Battre le FN''. Bayrou s'allie avec Macron parce qu'il n'aime pas Fillon et ne peut résister à la force du vent qui fait tourner les girouettes, mais surtout parce qu'il faut surtout battre Marine Le Pen.

Ces politiques se rendent ils compte que battre le FN n'est pas le seul programme qu'attendent les Français ?

Se rendent-ils compte, que leurs erreurs successives, leurs mauvaises gestions, leurs mensonges permanents, leurs compromissions, leur attitude haineuse et leurs propos insultants envers ce parti et ses adhérents, la discrimination dont il est l'objet, (2 députés à l'assemblée nationale), toutes ces bonnes raisons font que le FN est devenu grâce à tout cela le premier parti de France.

Si le FN est le parti comme ils disent, raciste , xénophobe, anti républicain, certains même le comparent à DAECH

alors il faut l'interdire.

Sinon, il faut le considérer comme un parti comme les autres, cesser ces cabales indignes, et concentrer ses attaques sur son programme.

Résultat de cet acharnement,

Contraire au résultat espéré.

D'annés en années le FN progresse, son socle s'élargit et devient de plus en plus solide. Plus il est attaqué, plus il est conforté dans ses convictions.

Pour avoir une idée de sa progression et de l'éventail

Prenons le résultat des régionales.

Qui a voté Front National

43% des ouvriers

36% des employés

35% des moins de 24 ans

30% des salariés du public

Des Musulmans commencent à rejoindre le FN

http://www.lepoint.fr/politique/ces-musulmans-séduits-par-le-fn-07-10-2015-1971307_20.php

https://oumma.com/ces-musulmans-qui-votent-fn-video/

Alors le cordon sanitaire, qu'on appelle plafond de verre,

qui pousse certains à voter la pince au nez,

d'autres à s'auto détruire comme les socialistes aux régionales,

il va fonctionner peut être encore cette fois ci,

mais la vague monte, et ce n'est pas cette tactique antidémocratique de traiter le problème qui va l'arrêter.

La position de la droite LR n'est pas celle de tous leurs électeurs .

Le bastion ouvrier a déserté la gauche et ne partage pas l'avis des syndicats

Quant aux médias, on connaît les Dix milliardaires qui les possèdent et on ne va pas s'étonner de leur position, mais leur crédibilité est en train de fondre, comme celle des politiques. Leurs discours univoques lassent. Les médias alternatifs prennent de plus en plus de place heureusement.

Alors Messieurs les politiques, changez de méthode, sinon le peuple va sortir les sortants.