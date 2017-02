Marine Le Pen, est-elle si clean que ça ?

Marine le Pen est-elle si clean .. ; La plus grande partie des Français s’en fichent complètement.

On peut tout de même noter qu’au parlement européen , il n’y a que les deux groupes opposés à l’UE qui se voient mis en cause, N.Farage et MLP. Les autres sont-ils clean ? Evidemment pas. Alors ... ?

Et la plus grande partie de ceux qui iront voter MLP le feront par rejet/dégout des politiciens qui ont déjà gouverné.

Alors ? Les Français s’en fichent . Voter MLP c’est « renverser la table ».

Notez que je ne dis pas que ce soit une bonne chose. Mais comme on le sait, au premier tour on choisit, au second tour ... on élimine.