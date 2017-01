MARINE LE PEN fait la course en tête. Quelles sont ses chances ?

@moderatus

salut, je ne sais pas...vivre avec l’inconnu il faut apprendre...sinon la peur gagne et l’humain se transforme en mouton ou en prédateur...qui a peur du loup, de tout et se cherche alors un guide et un refuge..

A chaque fois que ma vie merdait j’ai démissionné ,déménagé , changé de pays , cela n’est pas possible si la peur gagne...j’ai fait cela un nombre de fois considérable ..alors des miracles arrivent mais que si on ne les cherchent pas, et si on fait un minimum avec soi même , ce que la masse ne fait pas..

Cela dit comparer les humains à des moutons est injuste car le mouton lui n’est pas assez con pour aller se chercher un berger si il n’en n’a pas..

5 ans de dictature européenne, possible de toute façon l’écroulement de la société des hommes telle qu’elle est et tels que nous sommes devenus est devenu inévitable d’une manière ou d’une autre...

tout va dans le bon sens.....

patience et longueur de temps font plus que force et que rage...certes, mais là faut peut être aider...

Or pour le moment parce que nous ne voulons pas coopérer et partager et bien les peuples qui sont à l’origine de leurs maîtres et de leurs chaînes n’ont strictement rien à proposer à part la même chose que Nicolas Sarkozy lorsqu’il parlait de « moraliser le capitalisme », ce qui revient à continuer la compétition et à demander au vainqueur d’attendre un peu les autres...alors que la solution est simple , il ne faut plus de compétition car elle élimine, elle est la guerre etc

tant que nous n’irons pas par là, rien de profond ne va être solutionne...on rafistole juste les plâtres avec de la mie de pain

Poutine parlant et + que cela , de coopération va dans le seul bon sens, a condition que les états soient en position de partenaires égaux..l’occident lui se conforte dans le mauvais chemin..plutôt crever que de voir nos erreurs et responsabilités ....nom de dieu

bon etc j’ai une flemme là tout à coup..

salutations..