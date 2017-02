Marine Le Pen présidente de la France et du F.N.

Je constate aujourd’hui que ces racailles, ces voyous, ces délinquants utilisent ce qui semble aller vers un accident pour casser...

Un grand classique.

Tiens, allez !!

Supposons.

Une manif de soutien d’un « ramassis de racailles » à un gars qui a eu le malheur d’agresser 4 policiers entraînés, pantalon baissé et en reculant... C’est pas ordinaire, mais avec ces détraqués de banlieue, sous l’emprise (forcément !!) de stupéfiants...

Pour faire mousser la chose, vu que ces idiots, en plus, sont pacifiques, je saupoudre de-ci de-là quelques habitués du coup de poing et de la batte de base-ball pour casser tout ce qui est à proximité. Ne pas oublier quelques amuses-gueules imbibés d’essence pour les voitures qui traînent.

Rajoutez les caméras avides de spectacle de BFMTV, et vous avez un cocktail détonant qui remplace toutes les affiches et les tracts que le FN pourrait distribuer.

Une bonne petite intervention à la télé* pour expliquer qu’on est du côté des braves gens (il est bien connu que les salopards de gauchistes comme moi défendent les délinquants !!) et le tour est joué.

La ficelle est bien grosse, elle s’use de plus en plus mais elle tient le coup !!.

Cette théorie n’est basée que sur des suppositions qu’il est toujours difficile de prouver.

L’afflux constant de vidéos en tout genre fait qu’elles deviennent de moins en moins interprétées comme il faudrait.

Celui qui n’a jamais vu à l’oeuvre des casseurs professionnels dans les manifs exercer sous l’oeil distrait des forces de l’ordre - comme par hasard - ne sait pas de quoi je parle.

*Point trop n’en faut, Rachline s’est fait un peu remonter les bretelles puis on lui a emboîté le pas.

Non, non et re-non. Le FN a une solide base d’extrême droite qu’il faut ou faudra contenter à un moment. Pour les élections, on se calme, mais après...

N’oubliez pas de me mettre l’étoile jaune et unique du « pas intéressant » à défaut d’autre signification...