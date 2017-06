Me Présenter aux Européennes

Les gagnants sont sur des sièges éjectables permanents si la victoire est là Le Panda Un œuf entre à l’Assemblée, un bœuf non, même s’ils sont volé tous deux les sièges sont petits Le Panda

Monsieur le président de la République, vous avez été élu par défaut et non par la majorité de la France. Un profond respect pour la fonction présidentielle, Monsieur Emmanuel Macron je ne vous aime pas. Reconnaitre que vous êtes comme aurait dit Coluche un génie qui lave plus blanc que blanc puis sans lessive. 8,6 millions de voix, soit 24,01 % des suffrages. Voilà ce qu’a pesé Emmanuel Macron. Propulser au second tour de cette folle élection présidentielle, à en croire les sondages, les portes de l’Élysée, sont ouvertes.

Le FN plus France Insoumise représentent à eux deux plus de 18 millions d’électeurs en France compteront de 1 à 10 sièges. Grand scandale depuis 1968, la France sortait d’une grande révolte. 50% des électeurs en France, inadmissible ajoutant les Républicains bérézina.

Évident que tout un chacun le doigt sur la couture, ne veulent perdre leur casse-croûte durant au moins 5 ans, fonction de vos engagements. Laminés, écrasés, battus, et les autres mots sont faibles. Les affaires : Cahuzac ont servi, pas au 1er tour le ministre Ferrand ; tout va dépendre de la mobilisation du second tour, la France a perdu une bataille pas la guerre !

Les espoirs réellement plus que faibles ils sont étouffés y compris financièrement. Vous avez violée et le mot est vain avec l’ensemble de complices la Constitution de la France. Vous n’avez surtout pas au risque de perdre introduit la proportionnelle, comme vous vous y étiez engagé. Le 4 mai 2017, la vidéo de vos propres termes dans le lien. Il ne faut pas prendre les électeurs de cette nation pour des imbéciles. En vous prenant pour Napoléon vous êtes loin et bien plus bas que ce que représentent les autres partis que vous balayez d’un revers de main. Un balai ? Non carrément un aspirateur géant d’ordre financier ? En protégeant vos proches, vos lobbies financiers vous êtes le pire de tous les présidents que la France n’ait connu depuis 1958. Emmanuel Macron va obtenir une majorité absolue, il l'a répété à maintes reprises. Il en a besoin pour faire passer ses réformes, par ordonnances notamment les plus difficiles comme celle du Code du travail. Le dernier sondage avant l'élection d'Ipsos/Sopra Steria, publié le 9 juin, créditait La République en marche et son allié, le MoDem, de 31,5% des suffrages, loin devant les autres formations politiques. Les projections en sièges offrent une large majorité au parti d'Emmanuel Macron, avec 397 à 455 sièges, bien au-delà de la majorité absolue (289). Résultat provisoire du 1er tour.

La République en marche Assemblée nationale. Emmanuel Macron et son allié du MoDem ont obtenu, 32,2% des élections législatives. Proche de la dernière enquête d'opinion, devant Les Républicains-UDI (21,5%)le Front national (14%). La France insoumise n'a pas transformé l'essai. son score élevé à la présidentielle (19,58%), Jean-Luc Mélenchon recueille 11%.

Ayant toujours exprimé la conception humaine, vous avez indéniablement des qualités qui flottent. Le plus désolant reste de savoir dans quel état vous allez laisser la nation des droits de l’homme qui vous a apporté autant. Je vous accuse de votre trop grande présence par votre absence du respect humanitaire. Au point de condamner la France pour crimes contre l’humanité et vous tournez en dérision les migrants qui se noient en voulant survivre. Vous, vous trouviez bien La Réunion ? puis surtout lorsque l’on ne connait pas, le prix d’un billet avion. Vos diplômes la République vous les avez gagné, et vous qu’avez fait pour la France ? Où se trouve la Guyane pardon c’est une île ? L’Assemblé antinationale, est à l’antipode de ce que veulent les français, vous avez gagné provisoirement en faisant le score le plus bas d’abstention de toutes les législatives en France.

Être candidat à une élection en France

Conditions et modalités pour se présenter, en tant que candidat, aux différents types d'élections en France. Le candidat doit remettre au Conseil Constitutionnel une déclaration de situation patrimoniale. La constitution d’un compte de campagne doit être déposée dans les deux mois suivant l’élection afin que le Conseil Constitutionnel et la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en vérifient la régularité.

Être candidat aux élections législatives

Pour se présenter aux élections législatives, le candidat doit remplir plusieurs conditions énumérées dans le Code électoral. France avec pas loin de 7882 candidats, Monsieur Macron c’est une imposture. Il y a inéligibilité dans certains cas, si celui-ci a une fonction de militaire, de préfet, de magistrat, de haut-fonctionnaire, etc. Un ministre n’est pas un haut-fonctionnaire hyper protégé ? Vous avez bénéficié de la reculade de Monsieur Hollande.

Être candidat aux élections européennes

Les conditions d’éligibilité aux élections européennes sont identiques à celles applicables aux élections législatives. Néanmoins, la condition de la nationalité française n’est plus un préalable, les ressortissants de l’Union européenne autres que français peuvent se présenter aux élections européennes en France s’ils y résident, ou ont leurs domiciles réels, dans le pays depuis au moins 6 mois. En s’inscrivant sans étiquette, arborant la position de « citoyen libre » qui représente la France dans l’ensemble. Excluant toutes formes de rejets d’ingérence dans le cadre d’un parti. Chacun possède ses chances.

Être candidat aux élections sénatoriales

Il y a plus qu’assez voire les diverse formes de truandages dont nous sommes les victimes conscientes ou pas, tout dépend de quel bord l’on se place. Cela nous coûte bien plus chère financièrement dès la naissance. Même non élu, faire entendre des intimes convictions sur les réalités de la mainmise des lobbies financiers et des médias. Faire le bruit utile pour que le maximum des électeurs puisse comprendre la liberté, la démocratie, la laïcité, le droit au savoir. Lutter réellement contre les privilèges des escrocs nés pour ne pas respecter la loi régalienne. Une campagne électorale c’est une affaire de projet mais aussi d’argent. Et les élections n’échappent pas à la règle. Édition de tracts, organisation de meetings : autant d’actions qui nécessitent d’avoir des fonds en réserve. Le code électoral, fixe un plafond de dépenses à 38 000 €, majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription exemple, 15 000 € pour une circonscription de 100 000 habitants.

Le Front national, ainsi que tous les autres partis, mais étant sans étiquette, ils peuvent tous dire « adieu » ils sont tous aussi pratiquement de revoir à la baisse leur système de « kits » vendu par le parti aux candidats comme en témoignent les documents procurés. Déjà mis en place en 2012. A l’époque, ce « kit » s’élevait à 16 650 €. Aujourd’hui le modèle de « base » ne dépasse pas 5 500 €. Il comprend des documents de la campagne officielle 300 €, la conception et l’impression d’un journal de 4 pages de campagnes à 50 000 exemplaires 3 500 €, un site-portail Internet 400 €, une expertise comptable pour 1 300 €. Nul besoin de tout ne cela en ce qui concerne la communication, persuadé d’avoir acquis de par la vie le principal rendement pour tous les citoyens, objet du débat. Il s’agit pour vous d’entretenir l’image d’une Marine Le Pen raciste, d’extrême droite, hostile aux Africains. De quel droit ? Nous constatons le pire chiffre de participation aux législatives depuis la création de la Vém République, une honte sur le devoir de vote. Ecoutons d’autres portes : Parler à mon père oublier de vivre en pleines joies élucubrations. Le résultat provisoire va donner peu de triangulaires, cela ne serait pas aussi dramatique, nous pourrions en rire, à l’époque de Philipe Bouvard aux Grosses Têtes. Epoque révolue jamais vulgaire ayant fait partie de ses amis, quelqu’un de bien. Ni gauche, ni droite, En marche fiscale souhaite augmenter la CSG de 1,7 point. Se démarquer d’En marche, François Baroin, des Républicains, critique cette mesure. Contribuables atterrés l’attelage est le système des politiciens français faute d’idées tentent de galvaniser l’électorat décapé par l’impôt « charrue devant les bœufs » nous aimons discuter tatillonner les impôts, nous n’aimons discuter de ce qu’ils financent : Les dépenses publiques. La liberté d’expression, ne changera pas, ce que Monsieur de Talleyrand reçu de la bouche de Napoléon. Depuis des décennies, ayant toujours publié des propos par voie de presse écrite, sur Internet. Le rendez-vous est pour le second tour au 18 juin 2017. Nous devons faire ressaisir la France oui Monsieur le Président. Le tarif à payer pour gouverner : Trop de pouvoirs mène à la dictature, aux pires conflits, une légère mise en garde.

Le Panda

Patrick Juan