Mélenchon est-il une alternative souhaitable ?

@alinea

essaie de faire comprendre que chacun est responsable de l’avenir du pays : parfaitement d’accord, mais cela ne comprend pas de s’occuper de réfugiés que l’on n’a pas demandé à venir.

La lutte contre l’oligarchie se mène déjà localement, que l’on soit syrien, malien ou irakien ou n’importe qui. Pour le Syrien, la priorité actuelle est de vaincre les envahisseurs aidés par les régimes obscurantistes du MO ainsi que l’empire et ses laquais : en acceptant les réfugiés syriens qui au mieux ont déserté au lieu de se battre dans leur propre pays, d’une part, on prive la Syrie de forces vives, et d’autre part, on rajoute des difficultés à la France qui a déjà fort à faire avec ses millions de chômeurs et autres précaires et mal logés. La France n’arrive même pas à loger tous les millions de mal logés et trouve les moyens de loger des migrants à qui on n’a pas demandé de venir ? Allez dire çà à tous les mal logés : c’est normal si le FN cartonne dans ce milieu.

Je suis à peu près d’accord avec les propositions de la FI, sauf concernant celle concernant les réfugiés, mais la position sur les réfugiés et autres migrants est suffisante pour faire végéter la FI en électorat potentiel.

Et apparemment, le porte parole JL Mélenchon n’a toujours pas compris çà : l’internationalisme n’est pas porteur électoralement. et si on n’est pas capable de mettre en place une France sociale, il ne faut pas espérer avoir une Europe sociale.