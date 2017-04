Mélenchon, mi-Tsipras, mi-Mitterrand

@mac Que faire ? Continuer d’ouvrir les yeux des gens sur Micron (avec notamment ça, ça et ça) et sur Mélenchon (avec notamment ça, ça et ça ... Varoufakis aussi avait un plan B.. aujourd’hui il appelle à voter Macron, non ?)...

Et surtout, rappeler que le but des sondages n’est pas de nous informer, mais de nous faire tomber dans le biais de confirmation et de nous inciter à voter pour faire barrage.

C’est pas pour rien qu’ils continuent de créditer FA de 0,5%... ça signifie qu’il est bien plus haut dans les intentions réelles, qu’ils le savent et qu’ils en ont peur.

Car malgré tout, la bulle Macron a explosé (il n’atteindra pas le second tour, contrairement à ce que nous martèlent nos médias...) pareil pour Fillon ou Hamon...

Je ne vois que 3 candidats au 2nd tour : MLP, JLM et FA. Et si c’est le cas, JLM l’emporte sur MLP, et FA sur les deux autres. D’où la grande peur de la caste dirigeante, car elle ne veut ni d’un FN au pouvoir (il doit rester l’épouvantail de la République) ni de FA, car ça signerait la fin de l’UE, et donc de notre asservissement atlantiste, et une grande partie de cette caste se retrouverait au chômage...

C’est pourquoi nous observons :

-Les médias qui depuis 2 sem basculent pour Mélenchon, en n’ayant d’yeux que pour lui (ils en parlent en bien et en mal, pour respecter l’illusion de la pluralité)

-BHL et Flamby appellent à ne pas voter pour JLM (et donc, par réactance, vu que 99% du peuple hait ces 2 gars, ça va gonfler les votes JLM...)

-La Finance qui prédit un séisme si JLM passe... (histoire de conforter les Insoumis dans l’idée que Mélenchon représente un danger pour l’Oligarchie...)

-La FM qui appelle à ne surtout pas voter MLP... (y a qu’un seul autre FM présidentiable...).

(Je répète souvent le contenu de ce com, parce que je crois en mon analyse... on aura la réponse dans moins d’une semaine... En tout cas, il ne faut surtout pas croire aux sondages, et voter POUR un candidat, sa ligne directrice... et non CONTRE un autre candidat. Faire ça, c’est continuer de jouer au grand jeu de l’arnaque démocratique, autant être abstentionniste alors... non ?)