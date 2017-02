Mélenchon ou Hamon, lequel va s’effacer ?

Les journalistes parlent d'alliance, de projet commun, comme d'habitude, les vraies questions ne sont pas posées.

La seule et vraie question :

lequel de Mélenchon ou Hamon acceptera de se désister au profit de l'autre ?

Les seules interrogations :

Si c'est Mélenchon qui se désiste, quelle chance a Hamon d'être au second tour ?

Si c'est Hamon, quelles chances pour Mélenchon d'être au second tour ?

Si aucun des deux ne se désiste quelles chances a la gauche d'être au second tour ?

Commençons par le plus facile,

Troisième option.

Si Hamon et Mélenchon se présentent, La gauche n’a à mon avis aucune chance d'être au second tour.

La première place est acquise, Marine Le Pen fait la course en tête, et le socle de ses électeurs est solide, malgrè les accusations multiples et les affaires en cours, sa popularité reste intacte, contrairement à celle Fillon.

La seconde, et la troisième place de joueraient alors entre Macron et Fillon affaibli par ses démêles juridiques. Si Fillon disparaît au profit d'un plan BIS, Macron sera surement au second tour.

La rivalité entre Hamon et Mélenchon tue toute éventualité de la gauche au second tour, en partant du principe que Macron l'OPNI (objet politique non identifié) qui fait une ascension christique, et ne veut se situer qu'en dehors des partis, ne peut être considéré comme un candidat de gauche.

FAITES QUE LES MEDIAS NE M'ABANDONNENT PAS

http://mobile.lesinrocks.com/2016/12/12/actualite/emmanuel-macron-devenu-meme-11887490/

Deuxième option

Si Mélenchon se désiste en faveur de Hamon, les chances de Hamon seraient faibles. Son désir d'être président n'est pas évident, son projet essentiel semble être celui de récupérer le PS . Son projet présidentiel est soit flou soit utopique et mal perçu en général hors de son parti.

Première option.

Si Hamon se désiste alors là les choses peuvent changer. Un Mélenchon batailleur, charismatique, bon tribun, récupérant une grande partie des voix de Hamon et des verts et celles du parti communiste, face à un Macron qui est je pense au sommet de ses possibilités et va se trouver devant l'obligation de présenter un programme, face aussi à un Fillon en perte de vitesse pourrait se retrouver au second tour.

Mélenchon face à Marine Le Pen

Cette solution balaie tous ceux qui ont été ministres ou exercé des responsabilités depuis 10 ans et qui ont conduit la France au bord du Gouffre.

La seule Chance pour la Gauche d’être au second tour serait Mélenchon, dixit Mélenchon.

Déclaration de Mélenchon :

"Jusqu'à dimanche je suis occupé. Je propose un rendez vous la semaine prochaine soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. C'est moi qui propose. Tous ont dit qu'ils présenteraient leur candidature. Mais quand bien même il faudrait une [candidature unique], laquelle ? La mienne".

La bataille des égos qui se déroule en ce moment prendra-t-elle fin au pour laisser la place à l'intérêt général ?

Pour prendre la décision sur qui représentera la gauche, il faut que la décision soit prise avant le 21 mars date de publication de liste des candidats.

Suicide collectif ou sursaut de survie.

Mélenchon et Hamon, eux seuls ont la réponse.