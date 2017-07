« Méritons-nous un tel mépris ? »

Bonjour Olivier,

Macron pense comme une grande majorité de gens. On peut trouver ça détestable, mais c’est comme ça. C’est ce qu’on appelle un conditionnement social. On apprend très tôt à se situer sur l’échelle, et on se met à 1) admirer ceux d’en haut et 2) mépriser (même légèrement) ceux d’en bas. Ce qui explique que des gens qui perdent un emploi valorisant et bien rémunéré soient anéantis à un point tel qu’ils se suicident quelquefois, se retrouvant brusquement à la place de ceux qu’ils regardaient avec condescendance avant la chute. Rares sont ceux qui échappent totalement à ce conditionnement.

Macron n’est qu’un enfant ultra-gâté, à qui rien n’a jamais résisté, qui n’a jamais eu de coup dur, et qui pense donc qu’il est Dieu sur terre. Peut-être que l’exercice du pouvoir lui ouvrira les yeux, peut-être pas. Personnellement, je me fiche de ce qu’il pense de moi ou des autres, pourvu qu’il arrive à réenchanter la vie de millions de Français à la peine, pourvu qu’il arrive à nous redonner la pêche. Et ça, c’est pas gagné !