Militant pour Arnaud Montebourg, pourquoi je soutiens Benoit Hamon

Après huit mois passés à m'engager dans la campagne d'Arnaud Montebourg aux primaires citoyennes, le temps d'encaisser la déception manque et il est déjà l'heure de faire un choix crucial pour l'avenir de la gauche. Pour se reconstruire et proposer un projet porteur d’espoir, la gauche doit être forte sur ses valeurs fondamentales : protéger les plus faibles faces aux puissances économiques et conservatrices, donner le même poids à la voix de chaque individu dans la démocratie, mettre l’humain et l’ouverture au coeur de son projet politique et refuser toute forme de repli.

Les projets d’Arnaud Montebourg et Benoît Hamon partagent ces mêmes objectifs, avec des moyens parfois complémentaires, souvent convergents.

Le coeur de la gauche est de protéger les plus faibles face aux puissants.

C’est pourquoi Benoît Hamon et Arnaud Montebourg défendent l’abrogation de la Loi Travail, qui mène au dumping social et au chantage à la précarité. Ses conséquences sont déjà réelles et désastreuses pour les employé.e.s de l’usine Smart en Moselle, qui travaillent désormais 39 heures pour seulement 37 heures payées.

Leurs visions économiques pour lutter contre la pauvreté et la précarité peuvent être complémentaires. Arnaud Montebourg défend un programme volontariste pour s’attaquer à l’urgence économique et sociale du chômage de masse, engendré par les politiques absurdes d’austérité et de laisser-faire et par un système bancaire qui n’assure plus son rôle de financement de l’économie dite réelle. Son plan de relance priorise l’aide aux PME et aux coopératives locales, les investissements dans les infrastructures, dont les transports et le numérique, le télétravail, la formation professionnelle et le micro-crédit pour l’innovation. L’objectif est une économie plus écologique qui retrouve du sens et un lien humain de proximité, qui fait confiance aux individus pour créer et se réinventer.

Benoît Hamon a installé le revenu universel au coeur du débat de la primaire. Son visage final évolue et continuera d’évoluer suite aux débats politiques et avec la société civile. Cependant les premières étapes de mise en place sont connues et défendues par les deux hommes : revalorisation des minima sociaux, extension du RSA au 18-25 ans, allocation d’autonomie pour compléter la garantie jeunes. Ce projet apporte un cap de long terme pour guider la gauche au pouvoir, qui nécessitera une transformation longue et par étapes de notre modèle social et fiscal, afin de répondre aux tendances durables du marché du travail et à l’impératif écologique.

Leurs projets se rejoignent ainsi dans l’objectif, une répartition juste des richesses, dans les moyens, la protection de l’Etat par le haut et la confiance en l’humain à la base, et dans le mode de financement, une contribution juste du capital et du travail selon la valeur ajoutée et les richesses créées.

Le coeur de la gauche est de ne pas considérer la démocratie que comme moyen mais aussi comme fin en soi.

Le sentiment de rejet du système et des élites politiques est à son plus haut. Un gouvernement peut conduire une politique inverse de celle pour laquelle il a été élu, au mépris de l’opinion du peuple et de ses représentant.e.s au Parlement.

Pour ré-impliquer les citoyen.ne.s dans la démocratie, refaire France et rendre les institutions plus représentatives, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg se rejoignent sur la VIe République. Les pistes sont nombreuses dans leurs boîtes à idées : suppression du 49-3, septennat non-renouvelable, non-cumul des mandats, renouvellement des mandats limité dans le temps, pouvoirs de destitution renforcés du Parlement, dose de proportionnelle, tirage au sort de citoyen.e.s, réforme de l’ENA, spoil system, référendums d’initiative populaire, suppression de la Cour de Justice de la République ou encore loi contre la concentration des médias.

Les deux hommes se rejoignent également dans leur combat pour la démocratie au niveau européen. L’enjeu est de rendre les institutions plus transparentes et plus démocratiques et changer radicalement la politique européenne : fin de l’austérité et soutien au peuple grec, opposition aux traités de libre-échange anti-écologiques TAFTA et CETA, lutte contre l’évasion fiscale, accueil digne et généreux des réfugié.e.s… Pour y arriver, ils misent sur une alliance avec les pays progressistes pour changer la ligne dominante, tant entre gouvernements au Conseil européen qu’avec le progressive caucus au Parlement européen.

Enfin, le coeur de la gauche est de mettre l’humain au centre de son projet politique.

Benoît Hamon et Arnaud Montebourg se sont opposés fermement à la déchéance de nationalité pour les bi-nationaux. Ce projet à visée purement symbolique revenait à considérer que les Français.es d’origine étrangère l’étaient moins que les autres et les stigmatisait comme une catégorie à part.

La lutte contre toute forme de discrimination et le refus de l’instrumentalisation des peurs et des différences à des fins politiques les démarquent de l’extrême-droite, de la droite mais aussi de certaines personnes se revendiquant de gauche.

Parce qu’ils incarnent le mieux les valeurs de la gauche, parce qu’ils défendent une vision porteuse d’espoir, parce qu’ils ont su proposer et s’opposer ensemble lorsque c’était nécessaire, parce que je pense leurs projets compatibles, j’appelle au rassemblement derrière celui qui est aujourd’hui en mesure de remporter la primaire de gauche puis de porter notre combat à l’élection présidentielle.