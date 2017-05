Ministères : Les incroyables oublis de Macron

La liste « définitive » des investitures (comprenant une dizaine de couacs dont quatre candidats investis sans leur volonté et sans dossiers déposés) n’a eu de cesse d’évoluer au gré des négociations avec des dignitaires de droite, du centre et du PS. Des négociations censées ne pas exister (n’est-ce pas Monsieur Bayrou ?…). Toujours à coup d’annonces péremptoires et d’horaires précis (sans cesse reportés), notre élite dirigeante nous a refait le même coup avec la liste également définitive des Ministères, eux-mêmes également « non négociés » (n’est-ce pas Monsieur Hulot ?). Une fois passé le rouleau compresseur médiatique pour encenser le casse tête résolu sur les parités hommes-femmes, jeunes-vieux, droite-gauche (barbus-ou non barbus ;-)), etc., les « Bouledogues de la République » ont calmement scruté cette liste. Ils ont découvert au moins CINQ grands oublis qui vont devoir être corrigés…

Le Ministère du logement a disparu (sans doute à cause du spectaculaire échec de l’ex Ministre du logement Cécile Duflot. En signe de renouvellement de l’élite dirigeante ayant brillé par la réussite, cette jeune députée se représente dans notre 6eme circonscription (11eme arrondissement) avec le soutien du Parti socialiste qui n’a toujours rien compris à l’évolution électorale quasi tectonique de 2017. Pour faciliter cette « compréhension », nous allons donc aider Pierre Person (fondateur des jeunes pour Macron) à devenir le plus jeune député de France. Au passage, nous lui demanderons d’appuyer notre demande de restauration du Ministère du logement. Sa suppléante Bouchra Nazzal sera peut-être plus convaincante que nous pour obtenir aussi un secrétariat d’Etat précisément chargé du logement social (actuellement en dramatique souffrance). Allons-nous attendre encore cinq ans pour que notre original plan massif de logements sociaux voit enfin le jour ?

Le Ministre du tourisme avait été abandonné par les précédents quinquennats entraînant le déclin des indispensables soutiens à cette industrie pourtant créatrice d’emplois, avec le résultat pathétique que l’on sait (notamment la disparition d’un quart des pianos-bar, le quasi génocide du métier d’interprète itinérant à cause des aberrantes paperasseries demandées pour les « chanteurs au chapeau », la stagnation des autres activités de tourisme et loisirs bien avant les attentats, la baisse de l’activité hôtelière car devenue hors de prix à cause des accumulations successives de charges, etc.). D’où le déclassement touristique de Paris par rapport à Londres, Bruxelles, Madrid et… Berlin ! (Oui, en terme de chiffres d’affaires, dépassés par les allemands, comme pour l’agriculture). L’abandon ministériel de cette activité déclinante, pourtant non délocalisable, source d’emplois et de devises, demeure un mystère, que seule la logique de nos brillants et efficaces ENArques peut expliquer.

Le Ministère de l’insertion sociale n’a pas eu la côte non plus au sein de l’équipe start up entourant Macron. Il est vrai que l’augmentation de la pauvreté, de l’illettrisme, des échecs scolaires (150.000 jeunes sortent du système éducatif sans diplôme, le taux d’échec le plus élevé d’Europe), la clochardisation de la formation permanente, la hausse du nombre de « sans-dents » et de SDF, le gouvernement socialiste sortant n’avait pas particulièrement brillé par sa réussite. Au moins, Sarkozy avait fait la promesse du zéro SDF à la fin de son mandat. Ici aucune promesse de Macron et de son staff. Le terme même de SDF n’a jamais été prononcé, systématiquement gommé par les boites de com électorales types Walt Dysney Hollywood chewing gum, malgré nos nombreux textes envoyés. Des propositions rédigées par un ancien SDF, vous vous rendez-compte, quelle horreur ! Comme pour notre plan envers les sans-abris, comme pour l’action envers les sans-dents (dont je fais partie), comme pour l’aménagement des retraites en manque d’annuités (à cause du chômage endémique français depuis 25 ans), notre plan proposé de création de millions d’emplois privés « sociétaux » (pas de charges sociales pour les emplois sociaux) va donc passer à la trappe cinq années de plus…

Le Ministère de la réforme des banques et du crédit n’a jamais existé. Dommage. On en a vu les terribles conséquences économiques et financières lors de la grande crise dite des « subprimes » en 2008, la plus grande crise depuis les années 30 et dont on continue à payer les conséquences avec nos taxes et nos impôts. C’est l’une de nos principales revendications depuis huit ans, avec l’objectif d’encadrer les prêts à taux variables (source de la grande crise de 2008) et les activités spéculatives (origine de l’aggravation de cette crise de 2008). Nous demandons même une interdiction au moins en France de tous les produits spéculatifs dits « dérivés » dans les 12 mois. Hélas, trois fois hélas, bien que nos tracts (dans le triangle bastille Nation République), nos articles et nos lettres à l’équipe Macron aient frisé le harcèlement, silence total. Pendant toute l’année de campagne d’Emmanuel Macron, pas UN seul journaliste (médias aux ordres ?) n’a osé poser la question à l’ex brillant banquier. Interdiction absolue d’en parler. Omerta complète gentiment respectée.

Hélas, le grand bordel financier mondial continue. Rien n’a véritablement changé, si ce n’est la loi socialiste récemment votée avec grande discrétion médiatique (là aussi…) stipulant qu’en cas de crise, les épargnes pourront être saisies par les banques au-delà de 100.000 euros. Si vos projets d’investissement dans un appartement ou une entreprise tombent au milieu d’un crack, les « banksters » auront le droit de tout vous voler grâce à ce Parti Socialiste vraiment très bizarre. Même sort pour les assurances vie, investissement adoré par les français. Par de révolte de la population, pas de protestation des partis, pas un battement de cil de la médiasphère. Ceci expliquant peut-être cela… L’injustice causée par les prêts à taux variables arnaques va perdurer également. Car la décision de justice confirmée trois fois (8-02-2013 et 7-03-2014 TGI de Nanterre, 25-06-2014 TGI de Paris) ordonnant 18 milliards de remboursement d’intérêts abusifs à un premier lot de 270 communes spoliées a été soutenue par le Conseil constitutionnel (29-12-2013) mais bloquée par le gouvernement socialiste et la majorité socialiste sortante lors de la torpeur des vacances de l’été 2014. La chape de silence a également été imposée par l’équipe Macron sur ce dossier brûlant. En une année de campagne largement médiatisée, pas une virgule non plus. Bizarre non ? Pourquoi ? Ce silence particulièrement têtu semble déterminer à l’avance les futures décisions ministérielles sur ce sujet. Surtout maintenant avec un François Bayrou comme garde des sceaux. Après plus de 25 longues années (honte à la lenteur de la justice française) de coûteux procès (coûteux pour les contribuables je précise), même Bernard Tapie (grossièrement arnaqué par le Crédit lyonnais via paradis fiscaux) ne verra pas la couleur de son argent. A moins que la Cour européenne de justice, interpellée sur ces deux coûteux dossiers d’arnaque bancaire, n’intervienne enfin pour rétablir le droit… (Au fait, j’avais demandé plusieurs fois si le FN veut voir la France quitter les institutions judiciaires européennes ? Pas de réponse non plus. Eux comme JLM n’ont pas daigné s’occuper de ces sujets pendant la campagne présidentielle. J’espère que cela va changer avec la campagne législative grâce à vos multiples sollicitations/engueulades citoyennes).

Le Ministère de la recherche mériterait d’être massivement soutenu en lien étroit avec l’aide à la création d’entreprise et l’aide à l’exportation . La recherche c’est les emplois de demain. Mais ce budget a été hélas sacrifié et divisé par deux pendant le précédent quinquennat socialiste. Peut-être vont-ils se sentir capables de la relancer concrètement avec le nouveau gouvernement. Au vue de la liste des personnalités présentées et des projections de budgets… je crains pour ce secteur en péril, car la part française sur les brevets ne cesse de s’effondrer. Donc à surveiller de prêt.

Aux USA, ils bénéficient aussi du soutien d’un ministère des « achats stratégiques d’entreprises » . En les imitant sur ce point précis, on cesserait de perdre bêtement des entreprises rentables comme GEM+ (inventeur des cartes à puces, largement bénéficiaire avec 74% du marché mondial à l’époque du rachat américain). Au vu de son intervention dans l’affaire Renault, je sens Emmanuel Macron capable d’initiative structurelle à ce sujet. Mais capacité ne veut pas toujours dire volonté. La dernière prise industrielle américaine (2016 via General Electric avec une embrouille judiciaire parallèle suspecte) sur les hélices de turbines nucléaires d’Alstom (marine militaire et centrales électriques) laisse un goût très amer… surtout parce que suivie ensuite par 6.500 licenciements en France et en Europe. Un beau gâchis qui aurait pu être évité comme beaucoup d’autres si l’Etat français avait fait son travail d’actionnaire vigilant. C’est la raison pour laquelle, selon moi, au moins un Secrétariat d’Etat devrait regrouper sous son autorité à la fois tous les dossiers stratégiques, une banque d’investissement spécialisée dans le rachat d’actions et des hauts fonctionnaires vigilants, (sévèrement sélectionnés, intelligemment rémunérés, dont la corruption et le pantouflage post ministériel en grande entreprise serait rendu impossible).

Le « macronien critique » que je suis continue paradoxalement à soutenir Emmanuel Macron.

(traditionnelles réactions agressives voire d'insultes des pro Mélenchon et des pro FN. J'ai l'habitude. Donc je poursuis mon raisonnement)

Pourquoi ? Pour les qualités qu’il a, et aussi pour celles qu’il peut acquérir s’il est bien entouré . Parce que les autres grands partis parlementaires et les autres dignitaires de droite et de gauche ont échoué (certains en profitant pour s’en mettre plein les poches au passage). Pour la démarche trans-partis qui a surpris tout le monde pendant sa campagne et lors de la formation du gouvernement. Une démarche qui a été la nôtre ces 25 dernières années. Pour sa meilleure connaissance des banques et des méandres du système financier international que les autres politiciens qui n’ont pas vu arriver la crise et ensuite n’ont pas su la traiter. Pour sa capacité à s’émanciper un jour des « banksters » (de leur faire le coup de Poutine). Parce qu’une prochaine grave crise est annoncée d’ici un ou deux ans par nombre d’économistes (déjà surnommée « crise des produits spéculatifs dérivés ». Elle serait plus importante que celle de 2008). Et surtout, oui surtout, parce que si Macron échoue, une révolte type 1789 risque d’avoir lieu . Mon boulot, celui des « bouledogues de la République » est donc d’empêcher ou de limiter cette catastrophe annoncée (et systématiquement niée, hélas, par notre élite dirigeante).

NB 1 - J’ai proposé à l’équipe Macron d’affronter la candidate socialiste sortante dans la 15eme circonscription (20eme arrondissement). Sans investiture LRM , (pour ne pas fâcher les accords électoraux secrets avec le PS), mais avec au moins un économiste du Mouvement En Marche comme suppléant. Parmi 300.000 adhérents LRM (dont moi-même), un « œil de Moscou » aurait permis de me surveiller de prêt et d’influer sur nos propositions VLC « gagnant-gagnant » envers les banques. Des propositions, relues, corrigées, ciselées pour ne pas trop effaroucher les banques, certes, mais permettant d’obtenir in fine ce que nous, les parias, les exclus, nous désirons.

NB 2 - Je vous invite vous aussi à vous présenter ou à être suppléants à toutes les futures élections. Quelle que soit l’étiquette politique, l’important est de multiplier le nombre de « Bouledogues de la République ».