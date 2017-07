Moi Jupiter,

Je suis jeune, je suis beau, je suis intelligent, et vous certifie que je ne serai pas un président normal, qu'à l'instar d'un Napoléon ou d'un Charles de Gaulle en leur temps, je referai de la France une nation "Great Again" ![1]

Moi Jupiter, président de droit divin,

Je serai votre Sauveur..."et en même temps,"[2] comme je n'y arriverai évidemment pas, comme avant moi tous les autres, vous saurez très bien que cela ne sera pas de ma faute...car on vous aura dit qu'il ne faut pas tout attendre, ni de l’Etat, ni d'un seul homme, et que ce sera aux français de faire des sacrifices...

Moi Jupiter, hyper-président[3],

Je serai le président de la finance bien sûr[4], mais aussi des laissés-pour-compte. Il faut que chacun puisse trouver sa place, moi aussi vous savez avant d’être moderne j'ai été plus ou moins socialiste... Et je vous assure que je serai le défenseur de tous les gens que je croise dans la rue, que ceux-ci réussissent, comme moi, ou même les feignants "sans-costard"[5], en dépit qu'à mes yeux ils ne représentent évidemment “rien"[6]...

Moi Jupiter 1er,

Candidat de la société de consommation mais aussi de la « transition écologique », de la monarchie[7] mais aussi de la démocratie, du capital mais aussi du social, du système mais aussi de l’anti-système, comme les petits pains, je multiplierai les contradictions[8], et il y en aura pour tous, je dirai tout et son contraire car j'ai une "pensée complexe"[9], pour ne pas dire confuse, d’aucuns diront « dans l’air du temps », parfois même, je ne dirai rien du tout, n'en déplaise à la presse, en réalité largement acquise à ma cause.[10]

Moi Jupiter, président Monarque,

Je serai un roi humble et philosophe, même si né de ma propre cuisse, avec les initiales de mon nom gravées dans mon mouvement politique, je resterai au service de nos con-citoyens en vous recevant régulièrement à Versailles. A coup de belles intentions et d'énormes mesurettes, vous allez bien voir ce que c'est que de sortir de l’immobilisme et de réformer la France et le monde. Pour le reste, mon programme, vous le connaissez : baisser les impôts des gens qui réussissent[11] [12] et donner les miettes aux pauvres pour qu’ils ne nous fassent pas trop ch***. Et la ramenez pas s’il vous plait, j’ai eu mention très bien au bac…

Moi Dieu Elyséen, enfin,

Je vous accorderai votre "dose" de proportionnelle[13], puisque vous le voulez, après tout vous le méritez bien, deux ou trois députés en plus, cela devrait bien vous suffire, et puis que ne vous ai-je pas promis la « Révolution »[14] ?

A bas la bureaucratie et l'assistanat !

A bas les impôts et le racisme !

A bas les conservateurs et le terrorisme !

Mais surtout : à bas les populistes !

Et ensemble nous irons même s'il le faut "buter les souverainistes jusque dans les chiottes"[15] !

Allez...

Moi, vite !