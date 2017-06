Monsieur Macron, êtes-vous vraiment antifasciste ?

le réveil des moutons ? non toujours pas faut arrêter de rêver ...





ça touille toujours le même champ lexical pour mieux tourner en rond, les hamsters aiment trop leur cage.





Macron n’est pas moins républicain que ses prédécesseurs et Malraux n’était pas non plus un nazi, mais au même titre que le second mettait en place en 1954 un ministère de la culture en France (alors que ce type de ministère n’avait jusque là existé que sous Mussolini, Hitler et Staline), le 1er poursuit le projet nazi de la grande Europe du capital plus de 70 ans après la fin du 3eme reich.





La question n’est pas de savoir si Macron est antignangnan ou pas, mais de bien comprendre que le front républicain et l’antifascisme sont du fascisme à l’état pur, que le FN peut prospérer en république sans contrainte (preuve supplémentaire de sa totale compatibilité avec la république) et le politiquement correct dont les antifas sont aussi les portes parole et qui servent complètement la chape de plomb totalitaire qui caractérise le système actuel.





Il n’y a guère que les antifas bisounours complètement happé par leur gnangnantisme qui s’inquiètent de la montée du nazisme en Europe, l’EU , elle , comme en Ukraine s’en sert allègrement pour asseoir ses positions.





elle utilise les 2 faces de la même pièce pour atteindre ses objectifs





Il faut dire qu’en matière de stratégie la moraline et la vertu n’ont pas droit au chapitre.





Elles sont de toute façon destinées à manipuler une masse électorale sans vision ni même réelle aspiration.





Allez les gnangnans : En marche !!!