Notre défaite temporaire dans la bataille des idées

Faut-il le redire encore Macron est, encore plus que quiconque, l’homme du système prédateur en place.

Son seul projet, c’est d’accentuer encore le libéralisme dans notre société. Et , là, on peut penser qu’il va être confronté aux faits. La casse des protections sociales, tout le pouvoir aux entreprises, diminution de l’Etat ... a des conséquences dans tous les aspects de notre quotidien.

Il est douteux, que, confrontés aux faits concrets, il trouve encore une majorité derrière lui et c’est d’ailleurs pourquoi il n’aborde pas vraiment le fond de sa future politique.

Macron symbolise POUR L’INSTANT le rejet des « vieux politiques », mais c’est du vent, le poulain du MEDEF et de la haute finance. Son élection serait une catastrophe pour les 99% que nous sommes.

Et lorsque les yeux s’ouvriront Macron « se dégonflera ».

Souci, qui reste t-il ?