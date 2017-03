Nous en Démocratie

La campagne présidentielle ? On en parle déjà depuis un an. Rien de nouveau sous le soleil, rien qu'une nouvelle élection présidentielle grisante au XXIème siècle, sous la Vème République.

Nous faisons partie d'une société démocratique. L’école nous apprend que le vote est un droit et un devoir. Du moins, c'est ce qu’on nous a dit.

Nous sommes appelé-es par ce vote à faire vivre ponctuellement cette démocratie. Un pari sur celle ou celui qui gagnera, chef-fe d’orchestre de notre réalité à renouveler tous les cinq ans. Du moins, c'est ce qui se dit.

Aujourd’hui, nous réalisons que notre voix n'est finalement pas au coeur de cette belle idée ; que ces femmes et ces hommes ne nous représentent pas ; que rien ne change. Du moins, c'est ce qu'on se dit.

Et si on revenait aux principes de la vraie démocratie ? Demos, peuple / Kratos, pouvoir. Quand on agit pour la cité, on fait de la politique. Toute action est politique, tout individu est politique. Faire vivre la démocratie n’est pas seulement se rendre aux urnes. C’est prendre part aux affaires publiques, donner son avis et agir en société. Travailler pour une association, un club sportif, une institution publique, c’est faire vivre la démocratie.

Nous, membres du WARN ! Nous sommes citoyens, citoyennes. Nous portons l’idée d’une société en transition telle que le mouvement WARN ! la fait vivre. Nous nous efforçons de nous détacher de tout préjugé et des jugements de valeur. Nous désirons replacer le-la citoyen-ne au centre de la vie politique de sa cité. Nous souhaitons mettre en lumière les alternatives à la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui Nous souhaitons faciliter la connexion des citoyen-nes avec ces alternatives. Nous souhaitons valoriser l’action politique et démocratique apartisane des citoyen-nes. Nous voulons expérimenter d’autres pratiques démocratiques pour mieux vivre ensemble. Nous sommes persuadé-es que la politique doit être participative et peut s'exprimer de multiples manières Nous sommes prêt-es à découvrir et expérimenter d'autres manières de faire vivre notre démocratie Nous voulons reprendre notre démocratie en main. Ce sont des centaines d’initiatives citoyennes, d’alternatives, qui nous permettront de nous réapproprier notre cité. Laissons parler notre créativité démocratique !

Allez plus loin : http://wearereadynow.net/nousendemocratie/